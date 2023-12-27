 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Yavru Akdeniz Foku Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Yavru Akdeniz Foku Ölü Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında bir yavru Akdeniz foku ölü bulundu. Fırtına nedeniyle kayalara çarpmış ya da balıkçı ağına takılarak boğulduğu tahmin ediliyor. Akdeniz fokları nesli tükenme tehlikesi altında olan endemik türlerden biridir.

27.12.2023 - 14:29,  Güncelleme: 14:41
Abone Ol

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili açıklarında, bir yavru Akdeniz foku ölü bulundu. Yavru fokun, fırtına nedeniyle kayalara çarptığı ya da balıkçı ağına takılarak boğulup öldüğü tahmin ediliyor.

Dünyada Akdeniz kıyılarında sayıları 700'ü bulan, Antalya kıyılarında ise 25 civarında bulunan Akdeniz fokları, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden kabul ediliyor. Bir yavru Akdeniz foku, Konyaaltı Sahili açıklarında ölü bulundu. Haber verilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre koruma ekipleri ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, tekneyle fokun olduğu yere gitti. Tekneye halatla bağlanarak kıyıya çıkarılan fokun vücudunda yara izleri tespit edildi. Fokun, birkaç gün önceki fırtına nedeniyle kayalarla çarptığı ya da balıkçı teknelerinin ağlarına takılarak boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

AKDENİZ'İN ENDEMİK TÜRLERİNDEN

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, fokun genç birey olduğunu, sütten yeni kesilmiş ve henüz avcılığa geçmiş olduğunu söyledi. Fokun 50 kilo ağırlıkta, 1 metre 20 santimetre uzunluğunda olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, 1-2 gün önce öldüğünü tahmin ediyoruz. Bu foklar, Akdeniz'in endemik türlerinden. 600-700 civarı Akdeniz kıyılarında var. Fırtına nedeniyle kayalara çarpmış ya da balıkçı ağlarına takılmış olabilir. Antalya kıyılarında 25 civarı birey var. Birini kaybettik diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden su ürünleri mühendisi Nazif Ay da ihbar üzerine foku teslim almak için geldiklerini söyledi. Ay, Üzgünüz. Akdeniz foku nesli tükenmek üzere olan canlılarımızdan. Doğal hayatı korumaya ve sahip çıkmaya çalışıyoruz dedi.

Fok, kıyıda yapılan incelemenin ardından nekropsi yapılmak üzere teslim alındı.

Antalya\'da Yavru Akdeniz Foku Ölü Bulundu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Konyaaltı Sahili, Fırtına, Antalya, Akdeniz, Hayvanlar, Çevre, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yavru Akdeniz Foku Ölü Bulundu - Son Dakika


14:32
Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54
Gazze'de tanımlamayan gizemli mantar virüsü kapan İsrail askeri askeri hayatını kaybetti Gazze'de tanımlamayan gizemli mantar virüsü kapan İsrail askeri askeri hayatını kaybetti
13:40
Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:30
ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı

Son Dakika
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54 Gazze'de tanımlamayan gizemli mantar virüsü kapan İsrail askeri askeri hayatını kaybetti
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:30 ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
13:11 Petrol hırsızlığı Nijerya'da felakete neden oldu! 20 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 15:00:58. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Yavru Akdeniz Foku Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement