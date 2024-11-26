Antalya\'da yayladan dönerken mahsur kalan çift, yaşadıklarını anlattı Açıklaması

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Antalya'da yayladan dönerken olumsuz hava koşullarının etkisiyle eşi Mustafa Akın ile kaybolduktan sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarılan 70 yaşındaki Naciye Akın, "Hayvanlarım canımdan kıymetli. 2 erkek kuzum vardı. Süt olmadığı için kendim büyüttüm. Kuzularımın adını da torunumun adı 'Fatih' koymuştum." dedi.

Akın çifti, Manavgat Devlet Hastanesindeki kontrollerinin ardından tedavileri için Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Naciye Akın, AA muhabirine, kocası ile 7 aydır Sülek Yaylası'nda olduklarını söyledi.

Yaylada birkaç gündür yoğun kar yağışının etkili olduğunu ifade eden Akın, iş makinelerinin yollarını açtığını dile getirdi.

Yol açan ekiplere, "Hayvanlarımız üşüdü. Gidebilir miyiz?" dediklerini ifade eden Akın, "Ekipler 'Gidemezsiniz' dediler. Ekipler gittikten 1 gün sonra kar yağışı azaldı. Biz de 8 inek, 1 koyun, 2 kuzu ve bir horoz ile Alacabel yoluna kadar yürümeyi planladık. Sabah 09.00'da yola çıktık, akşama kadar yürümeye çalıştık. Karda yürüyemedik. Bir ağacın dibine sığındım. 'Öleceğim' diye düşündüm. Eşime 'Efendi' ya da 'Kıymetlim' diye seslenirim. Eşime 'Efendi hakkını helal et.' diye seslendim. Yürüyemez hale geldik." dedi.

"Hayvanlarımı kucağımdan bırakmadım"

Bu sırada horozunu hiç kucağından bırakmadığını dile getiren Akın, "Hayvanlarım canımdan kıymetli. 2 erkek kuzum vardı. Süt olmadığı için kendim büyüttüm. Kuzularımın adını da torunumun adı 'Fatih' koymuştum. 'Fatih, Fatih gelin' dedim onlar da hemen yanıma geldi. Horozumu da kucağımdan hiç bırakmadım. Kuzularımı da kucağıma aldım. Ekipler de çok geçmeden gelip bizi kurtardılar. Ekipler birisi horozumu, birisi kuzularımı aldı, birisi de beni taşıdı." dedi.

Büyükbaş hayvanları ile koyunun ise dağda kaldığını anlatan Akın, "Geceyi orada geçirdiler. Şimdi çocuklarım onları bulmak için bölgeye gitti. İnşallah hepsi sağdır. Ama en çok kuzularım orada kalsaydı çok üzülürdüm." diye konuştu.

"Orman yangınında evimiz yandı"

Manavgat'taki büyük orman yangınında evlerinin yandığını söyleyen Akın, "Başımızdan geçen bu ikinci felaket oldu. Orman yangınında her şeyimiz yandı. Hiçbir şeyim kalmamıştı. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize yardım etti, evimizi, her şeyimizi yeniden yapmıştı." ifadelerini kullandı.

Devlete hep duacı olduğunu anlatan Akın, "Kurtarma ekipleri gelmeseydi o ağacın altında ölecektim. 'Naciye teyze' diye seslene seslene geldiler. Hepsinden Allah razı olsun. Ayaklarımda donmanın morlukları ve şişmeler var. Onlar da inşallah iyileşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Akın ise karın üzerinden arabayla gidemeyeceklerini düşündükleri için yürüyerek Antalya- Konya kara yolundaki Alacabel mevkisine gitmeyi planladıklarını anlattı.

Hayvanlarla yaklaşık 9 saat karda kaldıklarını ifade eden Akın, "Tipi şeklinde kar yağıyordu. Allah Türkiye Cumhuriyeti'ne zeval vermesin. Parasız oluruz ama devletsiz olamayacağımızı anladık. O karda ekipler bizi buldu. Allah razı olsun. Bizi taşıdılar. Hastanede de bize çok iyi baktılar. İnşallah dağda kalan hayvanlarımız da bulundular. Kuzularımız yanımızdan hiç ayrılmadı. Zaten hep yanımızdan ayrılmazlardı. Sürekli onlara seslendik ve yanımızdan ayrılmadılar." dedi.

Antalya'da dün yayladan evlerine dönerken olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çifti, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarılmıştı.