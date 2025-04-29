Antalya'da YKS Hazırlık Kursları Başarıya Götürüyor

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi'nin (ATABEM) lise son sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik üniversite sınavı hazırlık kurs merkezlerinde yaklaşık 500 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor. Konu anlatımları, bol soru çözümü, deneme sınavları, birebir etütler ve rehberlik hizmeti ile Antalyalı gençler sınava ücretsiz ve kaliteli bir eğitim ile hazırlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi YKS'ye girecek öğrencilere yönelik hazırlık kursları düzenleyerek binlerce gencin üniversite hayalini gerçeğe dönüştürüyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile beraber 6 kurs merkezinde üniversiteye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencilerine ve lise mezunlarına yönelik akademik kurslar yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Kurslara katılan öğrenciler, şunları söyledi:

-Sevim Sude Özçelik: "Geçen yıl sınavlarda net sayım çok düşüktü. Ama ATABEM'de eğitim almaya başladıktan sonra net sayımda artış oldu. Biyoloji, coğrafya, edebiyat ve matematik bölümlerinde kurs alıyorum. Hayalimde turizm işletmeciliği bölümü var. Biz gençlere böyle bir destek de bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

-Yaren Irmak: "Sayısal bölümden sınava hazırlanıyorum. Fen bilimleri netlerim geçen seneye göre çok yükseldi. Dersler dışında bize etüt desteği de sağlıyorlar. Özel dershanelerin fiyatları çok pahalı. Ama ATABEM hem ücretsiz hem de kaliteli bir eğitim sunuyor. Sınava burada hazırlandığım için çok memnunum. Öğrenciler için çok önemli bir fırsat."

- Gülay Altun: "Geçen sene özel bir dershanede sınava hazırlanmıştım ama yeterince katkı sağlayamadılar. Bu yıl üniversite sınavına ATABEM'de hazırlanıyorum, bol bol soru çözdüm, deneme sınavlarına girdim, etütlere katıldım böylece sınavlarda net sayımda artış oldu."

-Ayşe Nur Akbulut: "Sınava sözel bölümünden gireceğim ama ATABEM'de öğretmenlerimin de destekleriyle eşit ağırlıklı soruları da yapmaya başladım. Çok verimli bir hazırlık süreci geçirdim netlerimde ciddi bir artış var. Öğretmenlerimiz bizler ile yakından ilgileniyor. Etüt çalışmaları yapıyoruz, eksik olduğumuz derslerde bize destek veriliyor."