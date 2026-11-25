(ANTALYA)- Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler COP31 İklim Zirvesi boyunca ANTRAY, katılımcı ve ziyaretçilerin zirve alanına ulaşımında önemli rol üstlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen hafif raylı sistem, zirve süresince günlük ortalama 130 bin yolcuya hizmet verdi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler COP31 İklim Zirvesi kapsamında kente gelen katılımcı ve ziyaretçiler, Antalya Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen tramvay ile zirveye güvenli şekilde ulaştı. Zirve süresince raylı sistem filosunda bulunan tüm tramvay araçları, ulaşım hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla COP31 hattında görev yaptı.

Antalya şehir merkezindeki tramvay duraklarının yanı sıra Pınarlı ANFAŞ, Kurşunlu ve Aksu'da, COP31 kapsamında oluşturulan "Park Et Devam Et" otoparklarına araçlarını bırakan vatandaşlar, tramvayla zirve alanına kolaylıkla ulaştı. ANTRAY, zirve süresince günlük ortalama 130 bin yolculuğa hizmet verdi.

HAVALİMANI –EXPO RİNG SEFERLERİ

Fatih istasyonundan COP31 istasyonuna kadar hizmet veren ANTRAY, zirve süresince ulaşım imkanı sundu. Sabah saat 05.00'ten itibaren 5'er dakikalık sefer aralıklarıyla hizmet veren tramvaylar, "Park Et Devam Et" uygulamasıyla özel araç kullanıcılarının da toplu ulaşıma yönlendirilmesine katkı sağladı. Katılımcı ve ziyaretçiler, araçlarını belirlenen otoparklara bırakarak, otopark arama ve trafik yoğunluğu gibi sorunlarla karşılaşmadan zirve alanına ulaştı.

COP31 kapsamında, Antalya Havalimanı ile COP31 alanı arasında da ilave tramvay ring seferleri düzenlendi. Havalimanına gelen katılımcı ve ziyaretçiler, tramvay aracılığıyla doğrudan zirve alanına ulaşma imkanı buldu. Alana ulaşımı kolaylaştırmak ve yolcuların güzergahlarını harita üzerinden daha rahat takip edebilmelerini sağlamak amacıyla, daha önce EXPO adıyla hizmet veren tramvay durağının adı COP31 olarak değiştirildi. Bu doğrultuda tramvay araçları içerisinde ve tüm duraklarda bulunan hat ve durak haritaları da güncellendi.

7/24 GÜVENLİK VE KOORDİNELİ HİZMET

Tramvaylar ve tramvay durakları, güvenlik kamera merkezinden 7 gün 24 saat kesintisiz olarak takip edildi. Yolcu yoğunluğunun arttığı saatlerde ihtiyaç duyulan noktalara takviye personel görevlendirilerek yolcuların doğru şekilde yönlendirilmesi sağlandı. Güvenli ulaşım hizmetinin sürdürülmesi için emniyet birimleri ve güvenlik personeli koordineli şekilde görev yaptı.

COP31 İklim Zirvesi süresince artan yolcu yoğunluğuna rağmen tramvay araçlarının ve durakların temizliği de sürdürüldü. Temizlik personelinin çalışmalarıyla duraklar gün boyunca temiz tutulurken, seferlerini tamamlayan tramvayların iç ve dış temizliği gece saatlerinde gerçekleştirildi.