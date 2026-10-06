Antalya'daki IAC 2026'da girişimcilere 1000 metrekarelik Future Space alanı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'daki IAC 2026'da girişimcilere 1000 metrekarelik Future Space alanı açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'daki IAC 2026\'da girişimcilere 1000 metrekarelik Future Space alanı açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında, IAC tarihinde ilk kez oluşturulan 1000 metrekarelik Future Space alanı açıldı. Girişimciler, 5-9 Ekim'de burada uzay ajansları ve yatırımcılarla yatırım, satış ve ortak Ar-Ge görüşmeleri yapacak.

ANTALYA'da düzenlenen '77'nci Uluslararası Uzay Kongresi' kapsamında, teknoloji girişimcilerini uzay ajansları, yatırımcılar ve sektör temsilcileriyle buluşturan 'Future Space' alanı açıldı. Girişimciler, 1000 metrekarelik alanda ürün ve projelerini tanıtıp; yatırım, satış ve ortak araştırma-geliştirme olanaklarını değerlendirecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen '77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026), uzay teknolojileri alanında çalışan girişimlerin uluslararası paydaşlarla buluşturulması amacıyla oluşturulan 'Future Space' çadırının resmi açılışı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK yürütücülüğünde ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliğiyle hazırlanan alanda, 5-9 Ekim tarihlerinde girişim sunumları, ikili iş görüşmeleri, paneller ve tematik oturumlar düzenleniyor.

Açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Savunma ve Havacılık Sanayii Analisti Bora Balçay, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, TUA Başkan Yardımcısı Fatih Dulkan ve IAC 2026 Direktörü Emine Doğrukök katıldı. Törende konuşma yapan katılımcılar, alanın, kongrenin 'Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var' temasıyla ilişkisine dikkati çekti. Konuşmalarda, yeni nesil girişimlerin uluslararası uzay çalışmalarına katılımı ve Türkiye'nin uzay teknolojilerinde uluslararası iş birliklerine katkısı vurgulandı.

KONGRE TARİHİNDE İLK KEZ KURULDU

Organizasyon tarafından paylaşılan bilgilere göre, IAC tarihinde ilk kez oluşturulan Future Space alanı, teknoloji girişimcilerini küresel uzay sektörünün temsilcileriyle doğrudan bir araya getiriyor. Girişimciler, çadırdaki stantlarda teknolojilerini ve projelerini tanıtırken, uzay ajansları, sanayi kuruluşları, yatırımcılar ve bilim insanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu buluşmalarla girişimcilerin uluslararası iş birlikleri geliştirmesi ve küresel pazarlara erişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

YATIRIM VE ORTAK AR-GE GÖRÜŞMELERİ

Alanın önemli bileşenlerinden Beyond Orbit Programı kapsamında seçilen uzay teknolojisi girişimleri, uluslararası kurum ve firmalarla buluşturuluyor. Programla girişimcilerin ürün ve teknolojilerini tanıtmaları, yatırım ve satış olanaklarını değerlendirmeleri hedefleniyor. Görüşmelerde ortak araştırma-geliştirme çalışmaları, tedarik zincirlerine katılım ve stratejik iş birliği fırsatları da ele alınıyor. Girişimcileri, yatırımcıları, kamu kurumlarını, akademisyenleri ve uluslararası sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturan programın, yerli girişimlerin görünürlüğünü artırması bekleniyor.

'UFKUN ÖTESİNDE' SERGİSİ

Future Space alanında girişim stantlarının yanı sıra T3 Vakfı girişimcileri ve TÜBİTAK BİTO tarafından hazırlanan 'Ufkun Ötesinde' sergisi de yer alıyor. Program boyunca Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki çalışmalarının tanıtıldığı oturumlar, uluslararası program ve fonlara ilişkin bilgilendirmeler ile girişim ve yatırım konulu paneller gerçekleştiriliyor. Teknoloji ve farkındalık etkinlikleriyle de katılımcıların uzay çalışmalarına ilişkin bilgi edinmesi amaçlanıyor.

Kaynak: DHA
TeknolojiEtkinlikAntalyaEkonomiGüncelUzaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Adapazarı’nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı Adapazarı'nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
İsrail’in kalbinde ürküten manzara İlcil’de bakın hangi anlama geliyor İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
Siyasette seviye yerlerde Yeni Partili başkan CHP’li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben Siyasette seviye yerlerde! Yeni Partili başkan CHP'li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
İnfial yaratan görüntü Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:58
TFF’de kazan kaynıyor Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
14:52
Fenerbahçe’yi cehennem gibi fikstür bekliyor 29 günde bakın kaç maça çıkılacak
Fenerbahçe'yi cehennem gibi fikstür bekliyor! 29 günde bakın kaç maça çıkılacak
14:28
Ronaldo’dan Jorge Jesus’a tarihi rest
Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest
14:22
Okan Buruk’tan bomba Batrakov kararı
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:37
Bakan Gürlek’ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi’nde elektrik kesintisi bile işlenmiş
Bakan Gürlek'ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi'nde elektrik kesintisi bile işlenmiş
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 15:51:53. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'daki IAC 2026'da girişimcilere 1000 metrekarelik Future Space alanı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei