Antalya\'daki Nigar Hatun Türbesi, 1961\'deki yenilemeyle ayakta kaldı

ANTALYA'da Osmanlı Padişahı II. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkud'un annesi Nigar Hatun'un mezarının bulunduğu türbe, yaklaşık 5 asırlık geçmişiyle dikkati çekiyor. 1503 yılında Antalya'da yaşamını yitiren Nigar Hatun'un adını taşıyan türbe, Selçuklu türbelerini andıran mimarisiyle öne çıkıyor.

Osmanlı hanedanının Antalya'daki izlerini taşıyan yapılardan Nigar Hatun Türbesi, yüzyıllardır ayakta. 1450-1503 yılları arasında yaşayan Nigar Hatun, Osmanlı Padişahı II. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkud ile Fatma Sultan'ın annesi. Şehzadeler arasındaki taht mücadelesinin yoğunlaştığı dönemde gerçekleşen görevlendirmenin ardından Nigar Hatun'un oğlu Korkud, sancağın merkezi Antalya'ya geldi. Annesi Nigar Hatun da oğluyla birlikte kente yerleşti. İlim, edebiyat ve musikiyle ilgilenen Şehzade Korkud, 1509 yılına kadar Antalya'da görev yaptı.

1503 YILINDA ANTALYA'DA ÖLDÜ

Hayatının son dönemini Antalya'da geçiren Nigar Hatun da 1503 yılında kentte yaşamını yitirdi. Türbedeki ayak taşı kitabesinde ölümünün hicri 908 yılının ramazan ayında gerçekleştiği belirtiliyor. Başucundaki kitabede, Nigar Hatun'un Abdullah Vehbi'nin kızı ve II. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkud'un annesi olduğu yazıyor. Nigar Hatun'un sandukası, kare tuğla döşeli türbenin ortasında, doğu-batı doğrultusunda yer alıyor. Sandukanın doğu ve batı bölümlerindeki baş ve ayak taşlarında üçer satırlık kitabe bulunuyor.

YAPIM TARİHİ KESİN BİLİNMİYOR

Türbenin kim tarafından ve hangi tarihte yaptırıldığı kesin olarak bilinmiyor. Mimari özelliklerinden hareketle yapının en erken 15'inci yüzyıl Osmanlı Dönemi'nde inşa edilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Selçuklu türbelerini andıran yapı, altıgen plan üzerine inşa edildi. Kesme ve moloz taş ile tuğlanın kullanıldığı türbenin üzeri, içten dilimli sivri kubbe, dıştan kiremitle kaplı piramidal külahla örtülü.

1961 YILINDA YENİLENDİ

Yüzyıllar içerisinde çeşitli müdahaleler geçiren türbede, 1961 yılında kapsamlı yenileme yapıldı. Çalışma sırasında yapının dış duvarları taşla kaplanırken, kalın harçlı taklit derzlerle çevrelendi. Osmanlı hanedanının Antalya ile bağını günümüze taşıyan Nigar Hatun Türbesi, mimarisi, mezar kitabeleri ve yaklaşık 5 asırlık geçmişiyle kentin tarihi mirası arasında yer alıyor. Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar ve turistler, burada edilen duaların kabul olduğuna inanıyor.