Antalya'dan Astana'ya Uçan Uçakta Kavga: 4 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'dan Astana'ya Uçan Uçakta Kavga: 4 Gözaltı

Antalya\'dan Astana\'ya Uçan Uçakta Kavga: 4 Gözaltı

Antalya'dan Kazakistan'ın Başkenti Astana'ya giden uçakta yolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce pilot, Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Kavga eden 4 kişi gözaltına alındı.

14.02.2025 07:17  Güncelleme: 07:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'dan Kazakistan'ın Başkenti Astana'ya giden uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erzurum'a zorunu iniş yaptı. Havalimanına gelen polis, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya-Astana seferini yapan uçaktaki Kazakistanlı 2 kadın ile Ukraynalı bir çift arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pilot, geçiş güzergahı üzerinde oldukları Erzurum Havalimanı'na saat 02.00 sıralarında zorunlu iniş yaptı. İhbar üzerine havalimanına giden polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kadın ve bir erkek yolcuyu gözaltına aldı. Polis, birbirlerinden şikayetçi olan iki kadın ve kadın ve kocasını sağlık kontrolü için farklı hastanelere götürdü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan yolcular, polis merkezine götürüldü.

Kavga eden yolcuları Erzurum'a bırakan pilot ise seferine kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: DHA

Erzurum Havalimanı, Kazakistan, Havacılık, Güvenlik, Politika, Erzurum, Antalya, 3-sayfa, Astana, Ulaşım, Güncel, Pilot, Kavga, Yargı, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'dan Astana'ya Uçan Uçakta Kavga: 4 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:14 Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek
05:46 Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 07:49:43. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'dan Astana'ya Uçan Uçakta Kavga: 4 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.