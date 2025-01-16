Antalya Doğal Yaşam Parkı\'nda 1171 Hayvan Tedavi Edildi

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ANTALYA Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, 2024 yılı boyunca klinik hizmetleri kapsamında 1171 hayvanın tedavi edildiğini, bunların 802'sinin yeniden doğal ortamlarına bırakıldığını açıkladı. Arsun, nesli tükenmekte olan yılan kartalının tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda, 2024 yılında klinik hizmetler kapsamında 1171 hayvan tedavi edildi, 802'si yeniden doğal ortamlarına bırakıldı. Parkta bulunan klinik bölümü hakkında bilgi veren Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, tedavi edilen hayvanların yalnızca park bünyesindeki türlerle sınırlı olmadığını, kişiler ya da yetkili kurumlar tarafından getirilen yabani hayvanların da klinikte tedavi edildiğini söyledi.

YILAN KARTALI KLİNİKTE TEDAVİ GÖRÜYOR

Arsun, tedavileri devam eden hayvanların daha çok zehirlenme, elektrik telinden akıma kapılma ya da vurulma gibi nedenlerle tedavi altına alındıklarını belirtti. Antalya'nın göç yolu üzerinde olduğunu hatırlatan Aygül Arsun, kliniğe getirilen türler arasında kartal, şahin, atmaca, doğan, yalıçapkını ve balıkçıl kuşlarının yer aldığını ifade etti. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, doğada bulunan yaralı yaban hayvanlarının kendilerine getirildiğini belirten Arsun, ender görülen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı yılan kartalının tedavisinin sürdüğünü aktardı. Geçen 5 Ocak'ta Burdur bölgesinde dağlık alanda, ayağı kırık ve halsiz halde bulunan yılan kartalının rehabilitasyon süreci hakkında bilgi veren Aygül Arsun, "Bacağında ciddi bir kırık var. Tamamen his kaybı var diğer uzvunda. İyileştirmeye çalışacağız, belki de ampütasyona gidecek. Bu nedenle doğaya belki tekrar dönemeyecek" dedi.

HAYVANLAR, DOĞAL YAŞAM PARKINA EMANET

Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadele kapsamında el konulan hayvanların da tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığını belirten Arsun, "Bu türler en çok primat gruplarından yeşil maymun, süs maymunu, babun olabiliyor. Yavruları veya erişkinleri yakalanabiliyor. Geçen aydan bu yana iki maymun ele geçirildi. Bunlardan biri evde, diğeri ise otogarda ele geçirildi" dedi.

Sürüngen ticaretinin de görüldüğünü dile getiren Aygül Arsun, "Geçen sene 3 sürüngen, değişik türlerde yılan ele geçirildi ve bahçemize emanet edildi" diye konuştu.