Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 1171 Hayvan Tedavi Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 1171 Hayvan Tedavi Edildi

Antalya Doğal Yaşam Parkı\'nda 1171 Hayvan Tedavi Edildi

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 2024 yılı boyunca 1171 hayvan klinik hizmetleri kapsamında tedavi edildi, bunların 802'si doğal ortamlarına geri bırakıldı. Nesli tükenmekte olan yılan kartalı da tedavi sürecinde.

16.01.2025 09:44  Güncelleme: 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, 2024 yılı boyunca klinik hizmetleri kapsamında 1171 hayvanın tedavi edildiğini, bunların 802'sinin yeniden doğal ortamlarına bırakıldığını açıkladı. Arsun, nesli tükenmekte olan yılan kartalının tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda, 2024 yılında klinik hizmetler kapsamında 1171 hayvan tedavi edildi, 802'si yeniden doğal ortamlarına bırakıldı. Parkta bulunan klinik bölümü hakkında bilgi veren Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, tedavi edilen hayvanların yalnızca park bünyesindeki türlerle sınırlı olmadığını, kişiler ya da yetkili kurumlar tarafından getirilen yabani hayvanların da klinikte tedavi edildiğini söyledi.

YILAN KARTALI KLİNİKTE TEDAVİ GÖRÜYOR

Arsun, tedavileri devam eden hayvanların daha çok zehirlenme, elektrik telinden akıma kapılma ya da vurulma gibi nedenlerle tedavi altına alındıklarını belirtti. Antalya'nın göç yolu üzerinde olduğunu hatırlatan Aygül Arsun, kliniğe getirilen türler arasında kartal, şahin, atmaca, doğan, yalıçapkını ve balıkçıl kuşlarının yer aldığını ifade etti. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, doğada bulunan yaralı yaban hayvanlarının kendilerine getirildiğini belirten Arsun, ender görülen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı yılan kartalının tedavisinin sürdüğünü aktardı. Geçen 5 Ocak'ta Burdur bölgesinde dağlık alanda, ayağı kırık ve halsiz halde bulunan yılan kartalının rehabilitasyon süreci hakkında bilgi veren Aygül Arsun, "Bacağında ciddi bir kırık var. Tamamen his kaybı var diğer uzvunda. İyileştirmeye çalışacağız, belki de ampütasyona gidecek. Bu nedenle doğaya belki tekrar dönemeyecek" dedi.

HAYVANLAR, DOĞAL YAŞAM PARKINA EMANET

Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadele kapsamında el konulan hayvanların da tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığını belirten Arsun, "Bu türler en çok primat gruplarından yeşil maymun, süs maymunu, babun olabiliyor. Yavruları veya erişkinleri yakalanabiliyor. Geçen aydan bu yana iki maymun ele geçirildi. Bunlardan biri evde, diğeri ise otogarda ele geçirildi" dedi.

Sürüngen ticaretinin de görüldüğünü dile getiren Aygül Arsun, "Geçen sene 3 sürüngen, değişik türlerde yılan ele geçirildi ve bahçemize emanet edildi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Antalya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 1171 Hayvan Tedavi Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:54 İstanbul’da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:58:40. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 1171 Hayvan Tedavi Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.