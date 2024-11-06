Antalya, Dünya Seyahat Fuarı'nda Tanıtılıyor - Son Dakika
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Antalya, Dünya Seyahat Fuarı'nda Tanıtılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Londra'da düzenlenen 45. Dünya Seyahat Fuarı'nda Antalya'nın turizm potansiyelini tanıttı. Başkan Böcek, Antalya'nın turizmdeki gücünü pekiştirmek için çeşitli paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi.

06.11.2024 19:05  Güncelleme: 19:48
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) Başkanı Muhittin Böcek, 45. Dünya Seyahat Fuarı'nda (World Travel Market) Antalya'yı tanıtıyor. Başkan Böcek, "Antalya'mızın tanıtımı için her alanda çalışıyoruz. Antalya'nın turizmdeki gücünü pekiştirmek ve gelecek stratejilerini birlikte belirlemek için Londra'daki World Travel Market'te turizmin paydaşlarıyla faydalı görüşmeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) Başkanı ve Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Böcek, 5-7 Kasım 2024 tarihleri arasında bu yıl 45'incisi gerçekleştirilen Dünya Seyahat Fuarı'na (World Travel Market) katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Başkan Böcek'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Gürbüz ve Serkan Temuçin eşlik etti. Antalya ve 19 ilçesinin tanıtımı için Büyükşehir Belediyesi ve ANTAB World Travel Market'te stant açtı.

Başkan Böcek, fuarda Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen turizm bileşenlerine, Antalya'nın tarihi turizm potansiyelini tanıttı. Londra'da gerçekleşen fuara turizm temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi. Başkan Böcek, Antalya standında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte turizm temsilcilerini ağırladı.

Başkan Muhittin Böcek, fuarda aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, ALTSO Başkanı Eray Erdem, Corendon Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer gibi turizm temsilcileriyle de bir araya geldi.

Başkan Böcek, fuarın Antalya'nın tanıtımı için önemine dikkati çekerek, "Antalya'mızın tanıtımı için her alanda çalışıyoruz. Antalya'nın turizmdeki gücünü pekiştirmek ve gelecek stratejilerini birlikte belirlemek için Londra'daki World Travel Market'te turizmin paydaşlarıyla faydalı görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Uluslararası fuarlarda şehirlerimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Turizmin başkenti Antalya'mızın tanıtımına destek olan fuarda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

World Travel Market için Londra'da bulunan Başkan Böcek, Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ı da ziyaret ederek, misafirperverliği için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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