Antalya, Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarını Artırıyor - Son Dakika
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Antalya, Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarını Artırıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla elektrikli araç şarj istasyonlarını güçlendiriyor. Toplamda 18 şarj istasyonu kurularak çevreci ulaşım sistemlerine destek verilmesi hedefleniyor.

06.05.2025 11:09
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve hava kalitesinin artırılması hedefiyle elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını güçlendiriyor.

Kentte artan elektrikli araç sayısına duyarsız kalmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevreci ulaşım sistemlerini desteklemek amacıyla elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumuna başladı.

Belediye iştiraki ANÇET tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde 10 farklı noktada toplam 18 şarj istasyonu ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak üzere belediye bünyesinde yedi, ASAT Genel Müdürlüğü'nde ise 10 adet şarj istasyonu daha kurularak hizmete alındı.

18 araç şarj istasyonundan dördü DC (hızlı şarj), 14'ü ise AC (normal şarj) tipi olarak kuruldu. Toplamda 34 araca eş zamanlı hizmet verebilecek kapasiteye sahip şarj noktaları, Antalya'nın karbon nötr hedefi doğrultusundaki önemli adımlarından oldu.

ANÇET, şarj istasyonu kurulumlarını sadece kent merkeziyle sınırlı tutmayarak ilçelerde de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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