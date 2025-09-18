Antalya Emniyet Müdürü Zaimoğlu Göreve Başladı - Son Dakika
Antalya Emniyet Müdürü Zaimoğlu Göreve Başladı

18.09.2025 11:29
Yeni atanan Zaimoğlu, Antalya'nın güvenliğini artırmak için kararlılıkla çalışacağını belirtti.

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sabit Akın Zaimoğlu, göreve başladı. Zaimoğlu, "Turizmin başkentine yakışan güvenlik standartları için çalışacağızö dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sabit Akın Zaimoğlu, dün göreve başladı. Zaimoğlu, il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve personel tarafından Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde törenle karşılandı. Müdür Zaimoğlu, törenin ardından üst amirler ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda mevcut durum ile il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında brifing aldı.

'GÖREVİMİZİ YILMADAN, YORULMADAN, KARARLILIKLA YERİNE GETİRECEĞİZ'

Zaimoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Antalya'nın Türkiye'nin vitrin şehirlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, güvenlik vizyonunu şu sözlerle ifade etti:

"Antalya yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri. Burada sağlanacak huzur ve güven, yalnızca vatandaşlarımız için değil, şehrimizi ziyaret eden milyonlarca misafir için de hayati önem taşır. Daha önce görev yaptığım ilde Türkiye'nin en güvenli ili olma hedefine ulaştık. Antalya'da da aynı hedefe odaklanacağız. Görevimizi yılmadan, yorulmadan, kararlılıkla yerine getireceğiz ve bu başarıyı yine birlikte yakalayacağız. Antalya, güvenliği ve misafirperverliği ile öne çıkan bir şehir olmalıdır. Bizler Türk Polisiyiz. Her sokakta huzur, her noktada emniyet, her misafir için güven hissi sağlamak bizim en temel görevimizdir.ö

İl Emniyet Müdürü Zaimoüğlu, suç ve suçlularla mücadele, trafik güvenliği, kamu düzeninin korunması ve turizm sezonlarında alınacak özel tedbirler konularında kapsamlı bir yol haritası hazırlanacağını belirterek, toplum destekli polislik anlayışı çerçevesinde vatandaşların ve kentte bulunan misafirlerin de sürece dahil edileceğini ifade etti.

Haber- kamera: ANTALYA, -

Kaynak: DHA

