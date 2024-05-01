Antalya Gazeteciler Cemiyeti Heyeti Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı ile Buluştu

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Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinin yer aldığı heyet, Münih'te Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ile bir araya geldi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Herrmann, AGC Başkanı İdris Taş, cemiyet üyesi gazeteciler ve beraberindeki heyeti, bakanlık binasında kabul etti.

Burada konuşan Herrmann, çatışmaların, savaşların olduğu bir ortamda ülkeler arasında fikir ayrılıkları, krizler yaşanırken Antalya ve Nürnberg arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Türkiye ve Almanya arasında ekonomik, ticari ve turistik ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade eden Herrmann, Türk polisi ile Bavyera eyalet polisi arasında çok sıkı işbirliklerinin de mevcut olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in geçen günlerde bir araya geldiğini hatırlatan Herrmann, "Sayın Steinmeier'in Sayın Erdoğan'ı ziyaretinde de her iki ülke arasında siyasi ve dış politika konularında fikir ayrılıkları olsa da ilişkilerimizin dostane ve yakın bir çerçevede geliştiğini gördük. Bu ilişkilere zarar vermemek zorundayız." dedi.

Türkiye ile Almanya'nın NATO müttefiki olduğuna dikkati çeken Herrmann, Rusya ve Ukrayna arasında son iki yıldır süren savaş karşısında her iki ülkenin tek ses olduğunu, eş güdümü ve ortaklığı sağlayabildiğini kaydetti.

Herrmann, Türkiye ile ortaklık ve işbirliğini çok önemsediklerini vurguladı.

Aşırı sağcı parti AfD'nin Bavyera'da minare yasağı istemesi

Herrmann, heyette yer alan bir gazetecinin Nürnberg'de yaşayan Müslüman Türk toplumunun eyalet meclisinde minarelerin yasaklanmasının tartışılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirmesi üzerine Bavyera eyaletinde herkesin güven ve huzur içinde eşit haklara sahip yaşadığını söyledi.

Müslüman ve göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen AfD Partisinin (Almanya için Alternatif) bu güzel ortamı bozmak istediğini ifade eden Herrmann, "Son seçimlerde maalesef Federal Meclis'te ve Bavyera Eyalet Meclisi'nde olması gerekenden çok daha büyüklükte 'aşırı sağcı' tabir edebileceğiniz göçe karşı olan ve Müslümanlara mesafeli olan AfD Partisinin milletvekili var. Bu partinin minarelere karşı hamlesi aslında Müslümanlara karşı bir antipati uyandırma çabasıdır. AfD, Bavyera Meclisi'nde minare yasağı istedi. Tasarı, Bavyera Eyalet Meclisi'nde bulunan Hristiyan Sosyal Birliği (CSU), Özgür Seçmenler (Freie Wähler) ile Yeşiller ve Sosyal Demokratların (SPD) oyları ile reddedildi. AfD mensubu milletvekilleri Bavyera'nın kentlerinde hiçbir zaman olmamış, yaşanmamış sorunları varmış gibi ön plana çıkarmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"Türk-Alman dostluğunun tarihi derinliği var"

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da Türk-Alman dostluğunun ilerletilmesi ve pekiştirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Bu ilişkilerin hem ekonomik hem de turizm açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Taş, "Türkiye ile Almanya ilişkileri ve dostluğu tarihi bir derinliğe sahip. Bizler 20 yıl önce güvenin, inancın içinde çok güzel ilişkiler kurduk. Bu ziyaretlerimizde meslektaşlarım sayesinde 500'e yakın Almanya, Türkiye, Antalya ve Nürnberg'in adının geçtiği haberler medyada yer aldı. Ben 20 yıllık bu ilişkinin 18 yılının şahidiyim. Karşılıklı ziyaretlerimizin ilk yıllarında Antalya'ya Nürnberg'den 30 bin civarında turist gelirken bugün ilişkilerin gelişmesi sayesinde sayının yüzbinlerle ifade edildiğini görüyoruz. Bu da iki kent arasındaki ilişkinin ne kadar sağlıklı ve güzel olduğunun göstergesidir." şeklinde konuştu.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile Nürnberg Basın Kulübünün kardeşliğinin 20. yılı kutlamak için kentte bulunduklarını hatırlatan Taş, Bakan Herrmann'ı Antalya'ya davet etti.

Herrmann da Nürnberg Basın Kulübünün Antalya'ya iadeiziyaretinde heyette yer alacağının sözünü verdi.

Ziyarette, Bavyera Türk Alman Tabipler Birliği Onursal Başkanı ve Kardeş Şehirler Koordinatörü Dr. İsmail Baloğlu ile Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Siegfried Zelnhefer de hazır bulundu.