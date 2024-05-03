Antalya Huzurevi Saldırısı: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde kalan kişinin, diğer huzurevi sakinlerine bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İ.S, dün gece, aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.

Olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve A.Ö. (74) bıçaklandı.

İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan İ.S, sabaha karşı ilçedeki Atatürk Caddesi'nde yürürken gözaltına alındı.

Cenazeler, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İ.S'nin, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.

Şüpheli İ.S, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.S, bu sırada "Neden öldürdünüz?" diye soran gazetecilere, "Huzurevi müdürü öldürdü. Beni bu hale getiren öldürdü. Ben öldürmedim, gidin ona sorun." yanıtını verdi.

Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, İ.S'nin olay anında huzurevindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, koridora iki elinde bıçakla çıkan İ.S'nin, kendisine doğru gelen güvenlik görevlisini görüp peşinden gittiği, yere düşen görevlinin kalkıp kaçtığı görülüyor. Görüntülerde, şüphelinin huzurevinin merdivenlerinden inip kaçması da yer alıyor.