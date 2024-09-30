Antalya İtfaiyesi, 310. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika
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Antalya İtfaiyesi, 310. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Antalya İtfaiyesi, 310. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla yaptığı ziyarette, Türkiye'nin en donanımlı itfaiye teşkilatına sahip olduklarını vurguladı ve 21 yeni araç alacaklarını duyurdu.

30.09.2024 14:07  Güncelleme: 14:21
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. İtfaiyeciler Haftası'nı kutlayan Başkan Böcek, 668 itfaiye eri, araç filosu ve ekipmanlarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin Türkiye'nin en donanımlı itfaiye teşkilatı olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 25 Eylül-1 Ekim günleri arasında düzenlenen İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek itfaiye personeliyle bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Böcek, İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa ve itfaiye personeline gösterdikleri yoğun çabadan dolayı teşekkür etti.

"21 araç daha alıyoruz"

İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 310'ncu yıl dönümünü kutlayan Başkan Böcek 21 araç daha alacaklarını vurgulayarak, "Antalya'mız turizmin, tarımın, ticaretin başkenti olmaya devam ediyor. Yerli nüfusumuzun yanı sıra yaklaşık 26 milyon yerli ve yabancı ziyaretçimizin de havası, suyu ve güvenliği için yangınlarımız da dahil olmak üzere çalışıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ailenize de teşekkür ediyorum. Toplam 668 itfaiye erimizle Antalya'ya hizmet etmeye devam ediyoruz. Sizler de gece-gündüz demeden çalışıyorsunuz. Halkımızın canı, malı sizlere emanet. 21 araç daha alıyoruz. Türkiye'nin en donanımlı itfaiye daire başkanlığıyız. Çok sıcak olması dolayısıyla Antalya'mızda yangın riski yüksek. Sel, afet, deprem gibi tüm doğal afetlerde itfaiyemiz her zaman vatandaşımızın yanında. Sizlerle birlikte daha nice kuruluş yıldönümlerini kutlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kahvaltının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, Başkan Böcek'e üzerinde Muhittin Böcek yazılı itfaiyeci kaskı hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya İtfaiyesi, 310. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika

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