Antalya Kitap Fuarı 14. Kez Kapılarını Açtı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı'nda yerel yazarlar okurlarıyla buluşuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, "İnsan Olmak" mottosuyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, sekizinci gününde de kitapseverler tarafından ilgi gördü. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan fuar, her yaş grubundan kitapseveri ağırlamaya devam ediyor.

Fuarda ulusal çaptaki yazarların yanı sıra yerel yazar ve şairler de eserlerini okurlarına tanıtma fırsatı buluyor. Bu kapsamda Antalya Şair, Ozan, Yazar, Bestekarlar Kültür Derneği (ANŞOYAD), Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN), Akdeniz Üniversitesi, Moskova Hükümeti ve bazı kültür sanat kurumları da yazar ve şair üyeleri için tanıtım standı açtı.

Başkan Böcek de kitaplarını imzaladı

Fuara ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlarla bir araya geldi. "Ben Bu Şehre Aşığım" ve "İkinci Yaşam; Siyaset ve İhanet" kitaplarını imzalayıp, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Böcek, sevenleriyle fotoğraf çektirdi. Başkan Böcek, vatandaşlara ve fuara katılan yazarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Fuarın sekizinci gününde Fatih Tuncay, Hidayet Karakuş, Burcu Bahar, Muzaffer Özgüleş, Dr. Murat Kemaloğlu, Musa Fırat ve Anooshirvan Miandji gün boyu kitapseverler ile bir araya gelerek, kitaplarını imzaladı. Kitap Fuarı, 3 Kasım'a (yarın) kadar Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam edecek.