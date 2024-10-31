Antalya Kitap Fuarı, Ziyaretçilerini Ağırlamaya Devam Ediyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramit'te "İnsan Olmak" sloganıyla düzenlenen 14. Antalya Kitap Fuarı büyük bir coşkuyla devam ediyor. İlk günden bu yana yoğun ilgi gören fuarda her gün kitapseverler sevdikleri yazarlarla bir araya gelerek kitaplarını imzalatıyor.

Bu yıl 14. kez gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Kitap Fuarı'na katılan vatandaşlar fuardan büyük bir memnuniyet duyuyor. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar hem keyifli vakit geçiriyor hem de sevdikleri yazarları tanıma fırsatı buluyor.

Kitap Fuarı'nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kendi kaleme aldığı 'Ben Bu Şehre Aşığım' ve 'İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet' kitaplarını imzaladı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Böcek fuara gösterilen ilgi için Antalyalılara, Antalyalılar da, Kitap Fuarı için Başkan Böcek'e teşekkür etti. Başkan Böcek'in kitap imzaladığı standın önünde her gün uzun kuyruklar oluşuyor.

Öğrenciler akın ediyor

Kitap Fuarı, her yaştan vatandaşın ziyaret noktası oluyor. Kitap Fuarı'na özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Yayın evlerinin stantlarını ziyaret eden öğrenciler, ihtiyacı olan kitapları indirimli alma fırsatı buluyor. 14. Antalya Kitap Fuarı'na okulu ile birlikte gelen Şehit Kazım Esmer İlkokulu öğrencisi Merve Oğuz, "Bugün öğretmenimiz ve sınıf arkadaşlarımızla beraber kitap fuarına geldim. Çok güzel kitaplar var bende sevdiğim kitapları aldım yazarlara imzalattım. Fuar çok güzel beğendim" diye konuştu.

14. Antalya Kitap Fuarı'nın ziyaretçilerinden emekli Türkçe öğretmeni Şengül Coştu, okuyucular ile yazarların buluştuğu çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Kitapları burada görmek, okuma ve almak istediğini daha çok arttırıyor. Öğrencilerin de buraya gelmesi kitaplarla bir araya getirilmesi de ayrıca güzel. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Her yıl kitap fuarını ziyaret ettiğini belirten Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni Cemile Bibeç, "Kitapları görmek, onların kokusunu almak ve dokunmak bizleri çok mutlu ediyor. Keşke imkan olsa hepsini alabilsek. Böyle etkinlikler hiç aksamadan her yıl yapılmalı. Gençliğimizin de bilgilenmesi için kitap okuması gerekiyor. Ne kadar çok kitap okurlarsa gençliğimiz de o kadar güzel yetişir" dedi.

"Kitabımız 79'uncu Yunus Nadi Ödüllerinde Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü almayı başardı"

Kitap Fuarı kapsamında yazarlar okurlarıyla söyleşilerde de buluşuyor. Fuarda, "Sağlık Ekseniyle Köy Enstitüleri: Sağlık Eğitimiyle Canlandırılacak Köy" başlıklı kitabın yazarları Prof. Dr. Hilmi Uysal ile Prof. Dr. Mualla Aksu'nun katılımıyla söyleşi düzenlendi. İki yıl süren araştırmalar sonunda kitabı hazırladıklarını söyleyen Prof. Dr. Hilmi Uysal, "Mualla Aksu ve Aksu Köy Enstitüleri'nin ilk mezunlarından Pakize Türkoğlu ile hazırlayıp beraber kaleme aldığımız bir çalışma oldu. Kitabımız 79'uncu Yunus Nadi Ödüllerinde Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü almayı başardı. Köy eğitim sorunu ile köy sağlık sorununu 1940-1950 yıllarında aynı kurum içine almış ve soruna özgün ve yaratıcı bir çözüm geliştirmiş olan Köy Enstitüleri'nin bu iki rolü ilk kez bu eser çerçevesinde her boyutu ile araştırılmış ve kaleme alınmıştır" diye konuştu.

Söyleşi sonrası Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Mandolin Orkestrası tarafından kısa dinleti gerçekleştirildi.