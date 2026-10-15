Antalya Konyaaltı'nda 22 yaşındaki motosikletçi yaşamını yitirdi, E.H. tutuklandı - Son Dakika
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Antalya Konyaaltı'nda 22 yaşındaki motosikletçi yaşamını yitirdi, E.H. tutuklandı

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Antalya Konyaaltı'nda Hurma Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda otomobille çarpışan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.H. tutuklandı; motosiklet sürücüsünün cenazesi Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

E.H. idaresindeki 34 NRD 806 plakalı otomobil, Hurma Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda aynı yönde ilerleyen Ümit Telemen'in (22) kullandığı 32 ACM 580 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Telemen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Telemen'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.H. tutuklandı.

Kaynak: AA
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