Antalya Manavgat'ta kırmızı ışıkta otobüse çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta kırmızı ışıkta otobüse çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

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Antalya Manavgat\'ta kırmızı ışıkta otobüse çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen otobüse arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Oğuzhan K'nin (32) kullandığı 07 TDD 69 plakalı otomobil, Çakış Mahallesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Y. (56) yönetimindeki 07 MSD 46 plakalı otobüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Oğuzhan K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta kırmızı ışıkta otobüse çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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