Antalya Manavgat'ta orman yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 dönüm orman alanı zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı ve çıkış nedeni araştırılıyor.
KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 20 dönüm orman alanının zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
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