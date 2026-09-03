Antalya Manavgat'ta orman yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı

KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 20 dönüm orman alanının zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.