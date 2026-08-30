30 Ağustos Zafer Bayramı 4 İlde Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30 Ağustos Zafer Bayramı 4 İlde Törenlerle Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı 4 İlde Törenlerle Kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çelenk sunma, saygı duruşu, şiir okuma, halk oyunları gösterisi ve tören geçişi içeren kutlamalar yapıldı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nde tören düzenlendi.

Kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından öğrenciler "Bu Vatan Kimin?" ve "Zafer Ateşi" adlı şiirleri okudu.

Törende, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu folklor gösterisi sundu.

Daha sonra askerler, polisler, atlı jandarma timleri, gaziler ve öğrencilerin katılımıyla tören geçişi yapıldı. Jandarma ve polis devriye araçları da sirenler eşliğinde geçişe katıldı.

Alandaki vatandaşlar tören geçişine alkış ve marşlarla eşlik etti. Öte yandan törende, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı helikopter uçuşu gerçekleştirdi.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Muğla

Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün'ün yanı sıra milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Akbıyık, makamda tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Vali Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay ile vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Program, tören geçişiyle sona erdi. Akbıyık ve protokol üyeleri daha sonra kentte bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Isparta

Isparta'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen valilik meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstikal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Program, tören geçişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Isparta, Antalya, Burdur, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı 4 İlde Törenlerle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu

12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Motorine vergi zammı geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
10:47
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
10:37
Popüler özellik başa bela oldu Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 12:37:49. #7.13#
SON DAKİKA: 30 Ağustos Zafer Bayramı 4 İlde Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement