Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni eğitim öğretim yılı törenlerle başladı - Son Dakika
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni eğitim öğretim yılı törenlerle başladı

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Antalya ve çevresindeki Muğla, Isparta ve Burdur'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi. Antalya'da 2 bin 231 okulda yaklaşık 523 bin öğrenci ders başı yaptı.

Antalya ve çevresindeki Muğla, Isparta ve Burdur'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya'da 2 bin 231 okulda yaklaşık 523 bin öğrenci ders başı yaptı.

Muratpaşa ilçesindeki Salih Fikri Zaman İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, okulun açılışının da yapıldığı törende, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Şahin, ikili eğitimde artık sona geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Şahin, kentin hayırseverlik noktasında çok şanslı olduğunu ifade ederek Antalya genelinde devletin yaptığı her bir dersliğe hayırseverlerin de bir derslik eklediğini kaydetti.

Bu yıl güvenlik ve okulların temizliği noktasında ciddi tedbirler alındığına dikkati çeken Şahin, daha güvenli ve temiz eğitim iklimi oluşturmak için çalıştıklarını vurguladı.

Programdan sonra Vali Şahin ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilere hediye verdi.

Programa, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile il protokolü de katıldı.

Muğla

Muğla'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla çelenk sunma töreni ve İlköğretim Haftası Kutlama Programı düzenlendi.

Kentte 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 162 bin 882 öğrenci ve 16 bin 163 öğretmen ders başı yaptı.

Menteşe Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni eğitim öğretim yılına ilişkin mesajı okundu. Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okunurken çeşitli gösteriler de gerçekleştirildi.

Törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, bir ülkenin geleceğine yapılabilecek en büyük yatırımın eğitime ve insana yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Güçlü Türkiye'nin iyi yetişmiş, kendine güvenen, düşünen, sorgulayan, araştıran ve üreten gençlerle yükseleceğini belirten Akbıyık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine dikkati çekti.

Teknolojiyi yalnızca kullanan değil, üreten gençler yetişmesini istediklerini ifade eden Akbıyık, öğrencilerin tarih ve kültürlerini milli ve manevi değerlerini de unutmamaları gerektiğini belirtti.

Isparta ve Burdur

Isparta'da, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi. Kentte 434 okulda 74 bin 412 öğrenci ders başı yaptı.

Ülkü Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak ve protokol üyeleri katıldı.

Burdur'da da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni eğitim öğretim yılı törenlerle başladı - Son Dakika

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