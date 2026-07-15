Antalya, Muğla ve Isparta’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Antalya, Muğla ve Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, anma programları düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'daki kabri başında anıldı.

Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen anma programına şehit Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç, babası Zeki Kılınç ile Antalya Valisi Hulusi Şahin, il protokolü üyeleri, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dua edildi. Vali Şahin ve beraberindekiler, diğer şehit mezarlarına da karanfil bırakarak ailelere taziyelerini iletti.

Muğla

Muğla'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı ziyaret edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık anı defterini imzaladı.

Ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda 10. yıla özel 10 fidan dikimi yapıldı.

Daha sonra Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar ile diğer protokol üyeleri 15 Temmuz şehidi Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın kabrinin de bulunduğu Yeni Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Burada şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.???????

Isparta

Isparta'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu.

Karaağaç Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.