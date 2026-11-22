ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) 14'üncü gününde, 'Antalya Mutabakatı' için kritik gün başladı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, örtü kararının son metnini yayımladıklarını belirterek, "Ufak tefek talepler var. Onları da değerlendiriyoruz. Yapabileceklerimizi yapmaya çalışacağız. Genel kurulda göreceğiz. Umutluyuz" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'da tamamlanması planlanan COP31'de ülkeler arasındaki müzakereler, 14'üncü güne uzadı. İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin üzerinde uzlaşmaya çalıştığı örtü kararının görüşülmesi ve kabul edilmesinin beklendiği genel kurul öncesinde, COP31 Başkanı Murat Kurum, soruları yanıtladı.

'İSTEĞİMİZ, BURADAN GÜZEL MESAJLARLA AYRILMAK'

COP31 Başkanı Kurum, ülkelerin uzlaşması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Evet, şimdi biliyorsunuz son örtü kararı yayımladık. Ülkelerin bu noktada çalışmalarını istedik. Uzlaşmalarını istedik, bir araya gelmelerini istedik. Uzlaşma sağlanması halinde genel kurulda birazdan görüşeceğiz. Neticeye getireceğiz. İsteğimiz, buradan güzel mesajlarla ayrılmak. Bunun mücadelesini yapıyoruz" dedi.

'196 ÜLKEYİ BİR ARAYA GETİRECEKSİNİZ'

Tüm ülke delegelerinin dünyanın geleceği için yoğun mesai verdiğini belirten Kurum, "İnşallah buradan güzel sonuçlar çıkar diye ümit ediyorum. Tabii 196 ülkeyi bir araya getireceksiniz. Orada herkesin kendisinden bir şeyler görmesi gerekiyor. Biz de bunun çabasını veriyoruz" diye konuştu.

'UFAK TEFEK TALEPLER VAR'

Örtü kararına ilişkin şu ana kadar itiraz olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Kurum, "Ufak tefek talepler var. Onları da değerlendiriyoruz. Yapabileceklerimizi yapmaya çalışacağız. Genel kurulda göreceğiz. Umutluyuz" dedi.