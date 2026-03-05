Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Güneş Okulu" Projesine Uluslararası Ödül

(ANTALYA) – Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Güneş Okulu" (Solar School) projesi, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) tarafından düzenlenen "Green Skills Award" kapsamında 50'den fazla ülkeden gelen 256 başvuru arasından ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, ödülle birlikte belediyenin 28'inci çevre ödülünü kazandığını belirterek, "Antalya'mız için üretmeye; doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve yenilikçi projeler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

2021 yılından bu yana çevre dostu üretim, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele için gerekli becerileri geliştiren projeleri ödüllendiren "Green Skills Award" programında, 2025'in başarılı projeleri ödüllendirildi. Ödül töreni, İtalya'nın Torino kentinde, AB-İtalya Enerji Günleri etkinliği kapsamında halka açık şekilde gerçekleştirildi.

AB-İtalya Enerji Günleri kapsamında düzenlenen törende, Avrupa kurum temsilcileri, bakanlar, belediye başkanları ve dört kıtadan öğrenciler bir araya geldi. Törende, gençlerin yenilenebilir enerji alanında nitelikli beceriler kazanmasını amaçlayan "Güneş Okulu" projesi de ödül kazandı.

Ödül, Başkan Vekili Özdemir'e takdim edildi

Ödül, Büyükşehir Başkan Vekili Özdemir'e takdim edildi. Özdemir, "Avrupa Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 2025 Yeşil Beceriler Yarışması'nda, 'Solar School/Güneş Okulu' projemizle 50'den fazla ülkeden 256 proje arasından seçilerek 28'inci çevre ödülümüzü kazandık" diye konuştu.

Özdemir, ödülün "ne eğitimde ne istihdamda olan 15–29 yaş arası gençlerin temiz enerji sektöründe istihdam edilmesi, çevre bilincinin artırılması ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların uluslararası ölçekte değer görmesinin bir göstergesi" olduğunu belirterek, projeye katkı sunan paydaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Müdürlüğü (IPA), Türkiye İş Kurumu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile enerji sektörü temsilcileri olarak teşekkür etti.

Proje kapsamında Antalya'da ikamet eden ve Ne Eğitimde Ne de İstihdamda (NEET) yer alan 15–29 yaş arası 200 gence "Temel Güneş Enerjisi Sistemleri Eğitimi" verildi. Bu çerçevede 190 katılımcı çevrim içi teorik eğitime kayıt yaptırdı. Eğitim ve sınav süreçlerini tamamlayan 115 genç ise uygulamalı eğitimlerini de tamamlayarak üniversite onaylı uzmanlık sertifikası almaya hak kazandı.

İstihdam ve eğitime dönüş verileri açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İŞKUR iş birliğiyle yürüttüğü projede, eğitim sürecinin ardından gençler için Bireysel Eylem Planı (BEP) başlatıldı. Bu kapsamda 40'tan fazla gencin doğrudan istihdama kazandırıldığı, 30'un üzerinde gencin yeniden eğitim hayatına dahil edildiği kaydedildi.

"Güneş Okulu" projesi, aldığı uluslararası ödülle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir istihdam ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarını tescilledi."