Antalya Orman Bölge Müdürü: 2024 yılı yangın sezonuna hazırız - Son Dakika
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Antalya Orman Bölge Müdürü: 2024 yılı yangın sezonuna hazırız

Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, 9 söndürme helikopteri, 6 uçak, 113 arazöz ve 955 donanımlı yangın eğitimi almış işçiyle 2024 yılı yangın sezonuna hazır olduklarını belirtti. Derince, İHA'ların yangının keşfedilmesi ve ilerlemesi konusunda büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, Gazipaşa'da bulunan İHA'nın Antalya sahilini 180 kilometre mesafeye kadar gözetleyebildiğini ve herhangi bir ısı kaynağı tespit ettiğinde bunu bildirdiğini söyledi.

05.06.2024 14:54
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ANTALYA Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, 9 söndürme helikopteri, 6 uçak, 113 arazöz ve 955 donanımlı yangın eğitimi almış işçiyle 2024 yılı yangın sezonuna hazır olduklarını anlattı. Yangının keşfedilmesi, ilerlemesi konusunda İHA'nın çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Derince, " Gazipaşa'da İHA'mız sabah 09.00'da havalanıyor ve bütün Antalya sahilini, 180 kilometre mesafeye kadar gözetleyebiliyor. Gün batımına kadar İHA'mız havada herhangi bir ısı kaynağı gördüğünde bunu bize bildiriyor" dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, basın mensuplarıyla Döşemealtı ilçesindeki Nebiler Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi. Eğitim merkezinde yapılan çalışmaları anlatan Zafer Derince, yeni dönemde yapılacak çalışmalar, eğitimler hakkında bilgi vermek üzere Türk Hava Kurumu Karain Havaalanı ve Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

'KIŞ BOYUNCA BÜTÜN EĞİTİMLERİ TAMAMLADIK'

Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2024 yılı yangın hazırlıkları, faaliyetleri, geçmiş yıllarda yanan alanlarda kurumun yaptığı faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunan Zafer Derince, Antalya'nın orman yönünden Türkiye'nin en şanslı illerinden biri olduğunu belirterek Türkiye ortalaması yüzde 30 civarındayken, Antalya'nın genel alana orman oranının yüzde 57 olduğunu söyledi.

Orman teşkilatı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber orman yangınlarına hazırlandıklarını anlatan Zafer Derince, kış boyunca bütün eğitimleri tamamladıklarını, sivil toplum kuruluşların eğitimlerini tamamladıklarını, araç ve gereçlerin eksikliklerini giderdiklerini söyledi. Derince, "Antalya Bölge Müdürlüğünde 9 söndürme helikopterimiz, 6 da uçağımız var. Bu uçaklardan 4'ü amfibik, diğer 2'si karadan. 113 arazözümüz var. 955 yangın işçimiz eğitilmiş, donanımlarıyla beraber yangın sezonuna hazır vaziyette" dedi.

'YÜZDE 90'I İNSAN UNSURUNDAN'

Orman yangınlarında halka önemli görevler düştüğünü vurgulayan Derince, "Türkiye'de çıkan orman yangınlarının yüzde 90'ı insan unsurundan kaynaklanıyor. İnsanlarımız dikkatli olurlarsa yangın çıkmayacak manasına gelir. Yüzde 10 çok az bir kısım. Ne yapmalılar? Öncelikle pikniklerini piknik için ayrılmış yerlerde yapsınlar. Bu çok önemli. Yani gelişigüzel ormanlara girip piknik yapmasınlar. Sigara izmaritlerini gelişigüzel sağa sola atmasınlar. Yedikleri içtikleri şişeleri gelişigüzel ormanlara, yol kenarlarına atmasınlar. En önemlisi de özellikle sıcak mevsimlerde ateşle sera temizliği, bağ bahçe temizliği, çöp artıkları temizliği yapmasınlar. Rüzgarlı zamanlarda onlar kendilerinin bu yangına hakim olabileceklerini sanıyorlar ama biraz rüzgarda küçük kıvılcımlarla 50-100 metre ileriden yeni bir yangın başlatabilirler. Bizim için en tehlikelisi de bu" diye konuştu.

ISI KAYNAĞIYLA YANGINI TESPİT EDİYOR

İHA'ların çalışma sistemini anlatan Derince, "Gazipaşa'da bir İHA'mız var. Sabah 09.00'da havalanıyor ve bütün Antalya sahilini, 180 kilometre mesafeye kadar gözetleyebiliyor. Gün batımına kadar İHA'mız havada herhangi bir ısı kaynağı gördüğünde bunu bize bildiriyor. Bizim arkadaşlarımız da yangın yönetim merkezinde bunu değerlendiriyor. İlk müdahale ekibimiz oraya hareket ediyor. Ayrıca İHA'larımız gece, yangının ilerleyişiyle ilgili ciddi manada katkıda buluyor. Geceleyin nereden nasıl müdahale edeceğimizi, ısı yoğunluğunun nerede olduğu konusunda bilgi aktarıyor. Biz buna göre de yangına müdahalemizi yapıyoruz" dedi.

Antalya'nın bir ucundan diğer ucunun yaklaşık 643 kilometre olduğunu aktaran Derince, ellerindeki 9 helikopterin orman yoğunluğuna göre Gazipaşa'dan başlayıp Kumluca, Kaş'a yangın riskinin çok olduğu yerlere konumlandırıldığını söyledi.

Kaynak: DHA

Gazipaşa, Derince, Antalya, Çevre, Güvenlik, Havacılık, Orman Yangınları, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Orman Bölge Müdürü: 2024 yılı yangın sezonuna hazırız - Son Dakika

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