Antalya-Rize Arası Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika
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Antalya-Rize Arası Direkt Uçuşlar Başladı

Antalya-Rize Arası Direkt Uçuşlar Başladı

Antalya ile Rize arasında haftada 2 kez direkt uçuşlar başlamış olup, ilk sefer su takı ile karşılandı.

08.11.2024 13:00
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ANTALYA ile Rize arasında karşılıklı direkt uçuşlar başladı. Antalya'dan Rize'ye gelen uçak, su takı ile karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın duyurduğu Antalya'dan Rize-Artvin Havalimanı'na direkt uçuşlar başladı. Kış sezonu boyunca pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilecek uçuşların ilk seferi bu sabah gerçekleştirildi. Antalya'dan 151 yolcusuyla saat 8.30'da kalkan uçak, saat 10.30'da Rize-Artvin Havalimanı'na indi. Uçak su takı ile karşılandı.

'YÖREMİZE ÇOK BÜYÜK BİR CANLILIK GETİRECEK'

Direkt uçuşların çok iyi olduğunu söyleyen yolcu Mehmet Okumuş, "Antalya sadece Türkiye'de değil dünyada önemli bir turizm destinasyonu. Bir iş için Antalya'ya gitmiştim. Bugün de uçakla Rize'ye geldim. Yaz sezonu olmasına rağmen uçak doluydu. Uçakta yabancı yolcular vardı. Bu çok önemli bir olay. Bu yöremize çok büyük bir canlılık getirecek. Turizme çok çok önemli katkılar da sağlayacak" dedi.

'DAHA ÖNCE UÇAKLA 6-7 SAATE GELİYORDUM'

Çocuklarıyla memleketine daha rahat ve kısa sürede geldiğini söyleyen Esra Karaaslan da, "Uçaktan inerken alkışlar falan oldu. Alanya'da yaşıyorum. Memlekete gelmek için Alanya'dan Antalya'ya gidiyorum. Oradan İstanbul'a oradan da aktarmalı Rize'ye geliyorduk. Daha önce uçakla 6-7 saate geliyordum. Şimdi 1,5 saate geldim. Çok güzeldi. Bu uçuşların devamını istiyoruz. Direkt uçuş olmasını görür görmez bilet aldım. O yüzden bayağı heyecanlıydık." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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