Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu artarak devam ediyor - Son Dakika
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Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu artarak devam ediyor

Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de sahillerdeki yoğunluk artarak devam etti. Hava sıcaklığının 28 derece olduğu kentte tatilciler bol bol güneşlendi, denize girip eğlendi. Polis ekipleri güvenliği sağlamak için sahil bandında devriye görevi yaptı. Tatilciler ve yerli halk bayramın keyfini çıkarıyor.

17.06.2024 15:50
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Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu artarak devam ediyor

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de sahillerdeki yoğunluk artarak devam etti.

Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil ilan edilmesiyle birlikte tatilcilerin değişmez tercihleri arasında yer alan turizm kenti Antalya, bayramı dolu dolu geçiriyor. Hava sıcaklığının Hava ve deniz suyu sıcaklığı 28 derece, nem oranın ise yüzde 72 ölçüldüğü kentte bayramın birinci günü oluşan yoğunluk, ikinci günde de artarak devam etti. Tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne gelerek bol bol güneşlendi, denize girip eğlendi. Denize girenlerin çoğunluğunun çocuk olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Polis ekipleri de vatandaşların güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmesi için sık sık sahil bandında devriye düzenledi.

"Bu bayram diğer bayramlara göre daha kalabalık"

Sahilde denizin keyfini çıkaran Kemal Kaya, "Hava çok güzel ve sahil çok yoğun. Bu bayram diğer bayramlara göre daha kalabalık. Deniz de çok güzel. Üniversite okuyan kızım geldi. Birlikte vakit geçiriyoruz. Ben de denize girip eve gideceğim" dedi.

Babasıyla birlikte Adana'dan tatil için Antalya'ya gelen 9 yaşındaki Veysel Efe Ölmez de, "Antalya çok güzel. Babamla iyi vakit geçiriyoruz. Kalabalık olsa da güzel. Turistlerin olması hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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