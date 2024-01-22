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Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 8'e yükseldi

Son 5 günde 6 cesedin sahile vurduğu Antalya'dan kan donduran bir haber daha geldi. Serik ilçesinde bir otelin sahilinde kimliği belirsiz iki ceset daha bulundu. Cesetler savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

22.01.2024 - 13:08,  Güncelleme: 13:41
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilinde 2 ceset bulundu. Böylece son 6 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 8'e yükseldi.

OTELİN SAHİLİNDE 2 CESET DAHA BULUNDU

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde bir otelin sahilinde, sabah saatlerinde 2 ceset bulundu. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 8'e yükseldi

CESETLER ANTALYA ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, sahilde 500 metre aralıklı cinsiyeti ve kimliği belirsiz iki ceset buldu. Cesetler, savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 8'e yükseldi

ANTALYA'DA SON 5 GÜNDE 6 CESET BULUNDU

Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasının ardından önceki gün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Dün ise Aksu sahilinde 1 ceset bulundu. Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 8\'e yükseldi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Coronaci : Cinsiyeti nasil belirsiz oluyoki oraya takildim iyimi... Yanıtla 3 14
  • Ahmet Ateş: Adamların ölüsü dahi buraya geliyor arkadaş:( Yanıtla 1 2
  • Ahmet Baysal: Israil serefdizleri akdenizde işkence yapıp öldürdüğü ilistinli ksrdeslerimiz olmasininsanların cesedi olabilirmi Yanıtla 1 1
  • ekrem eser : SÖZDE HABER YAPIYORLAR :)))) 1 0

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SON DAKİKA: Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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