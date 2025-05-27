Antalya Şehir Tiyatroları 41. Sezonunu 'Tiyatroname' ile Kapattı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) 41'inci yıl final sezonunu, "Tiyatroname" ile yaptı. AŞT, 2024-2025 sezonunda 268 oyun ile sahneye çıkarken, yaklaşık 75 bin tiyatrosevere ulaştı.

Antalya Şehir Tiyatroları'nın 41'inci yıl final sezonu "Tiyatroname" oyunu ile gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Doğu Garajı Kültür Merkezi Büyük Sahne'deki tek perdelik oyun, kapalı gişe oynandı.

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok temsil, gösteri ve oyun ile sanatseverlerle buluşan Antalya Şehir Tiyatrosu, 41'inci yılında kendi izleyici rekorunu kırdı. 268 gösteri ile sahneye çıkan AŞT, yaklaşık 75 bin seyirciye ulaştı.

Oyunun sonunda ise tüm oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, oyuncularla birlikte seyirciyi selamladı. Mehmet Özgür, şehir tiyatrosunun geçmişte yaşadığı yokluk ve zorlukları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. AŞT'ye emek veren ustaları da anan Özgür, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"AŞT'ye geçmişten bu yana emek veren herkese teşekkürleri bir borç biliyoruz" diyerek konuşmasına başlayan Mehmet Özgür, şunları söyledi:

"Biz bir bayrağı devraldık, bizden sonrada bu bayrağı arkadaşlarımız devralacaktır. Muhteşem bir tiyatroyuz. Türkiye'nin en teknik donanımlı tiyatro sahnesine sahibiz. Üç tane modern salonumuz var. Eskiden turnelere gitmek bizim için çok zordu. Aynı gün üç farklı noktada oyun oynayabilecek bir güce sahip olduk. Biz bu şehir için üretmeye çalışıyoruz. Kıymetli Başkanımız Muhittin Böcek'in destekleriyle çok güzel bir noktadayız ve muhteşem bir seyirciye sahibiz. Alkışlarınız hiç susmasın, perdelerimiz hiç kapanmasın. Yeni sezonda buluşmak dileğiyle teşekkürler Antalya!"