Antalya Serik'te 15 bin dolar dolandıran şüpheli 280 saatlik görüntüyle tutuklandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi, FETÖ soruşturmasına adının karıştığını söyleyip yaklaşık 15 bin dolar dolandıran şüphelilerden biri, polisin 280 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandıktan sonra tutuklandı.

Serik'te 30 Eylül'de meydana gelen olayda, telefon dolandırıcıları kendilerini polis olarak tanıtıp aradıkları kişiye, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip, evindeki paralarının seri numaralarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Söylenenlere inanan mağdur yaklaşık 15 bin doları şüphelilere teslim etti. Olayın ardından çalışma başlatan Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 32 ayrı iş yeri ve apartmana ait güvenlik kameralarından elde edilen toplam 280 saatlik görüntüyü inceledi. Yapılan inceleme sonucu kimliği belirlenen şüphelilerden C.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 Ekim'de adliyeye sevk edilen C.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.