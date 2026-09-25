Antalya Serik'te servis midibüsü duran tur otobüsüne çarptı, 1'i ağır 6 yaralı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Serik'te servis midibüsü duran tur otobüsüne çarptı, 1'i ağır 6 yaralı oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Serik\'te servis midibüsü duran tur otobüsüne çarptı, 1\'i ağır 6 yaralı oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Serik'te D400 Antalya-Alanya yolunda servis midibüsü, önündeki tur otobüsüne arkadan çarptı; 6 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır. Yaralılar Serik Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde servis midibüsünün tur otobüsüne arkadan çarptığı kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 yolunda meydana geldi. Antalya'dan Serik yönüne giden Ahmet Al yönetimindeki 07 CEJ 917 plakalı personel servis midibüsü, önünde ilerleyen Alparslan Karagünlü'nün kullandığı 07 CDN 349 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, personel servis midibüsündeki 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere götürüldü. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'TUR OTOBÜSÜ BİR ANDA DURDU'

Kazaya seyir halindeyken tanık olan İbrahim Köse, "Aracımla sağ şeritte seyir halindeydim. Tur otobüsü ile servis midibüsü aynı yönde ilerliyordu. Büyük tur otobüsü bir anda durunca arkasından gelen servis midibüsü önündeki otobüse çarptı. Hemen 112'yi aradım. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu gördüm" dedi.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiTrafik Kazalarıİnceleme3. SayfaAntalyaGüncelAlanyaPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Bozkurt’ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü Bozkurt'ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim
Mersin Tarsus’ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Katz’dan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözler Türkiye’den peş peşe tepki Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki
Netanyahu’nun New York’ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
10:11
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
10:07
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, “acil çağrı“ sonrası Suudi Arabistan’a gidiyor
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, "acil çağrı" sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor
09:47
BM’de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke Netanyahu’yu sonuna kadar dinledi
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
09:15
Bakan Gürlek duyurdu MASAK’ta casusluk soruşturması
Bakan Gürlek duyurdu! MASAK'ta casusluk soruşturması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:20:30. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Serik'te servis midibüsü duran tur otobüsüne çarptı, 1'i ağır 6 yaralı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei