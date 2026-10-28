Antalya Serik'te sulama kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı, 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya Serik'te sulama kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı, 2 kişi kurtarıldı

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Antalya Serik\'te sulama kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı, 2 kişi kurtarıldı
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Antalya Serik\'te sulama kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı, 2 kişi kurtarıldı
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde hafif ticari araç sulama kanalına düştü. Araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Cem Kambur (20) idaresindeki 07 BTE 630 plakalı hafif ticari araç, Boğazkent Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

Sürücü ve yanında bulunan Hüseyin Eke (25), aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven uzatılarak kurtarıldı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
BoğazkentOtomobilİtfaiyeAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Serik'te sulama kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı, 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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