Antalya Serik'te yangına müdahale eden orman işçisi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Antalya Serik'te yangına müdahale eden orman işçisi dumandan etkilendi

Antalya Serik\'te yangına müdahale eden orman işçisi dumandan etkilendi
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir orman işçisi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan işçinin tedavisi sürerken, yangına 150 araç ve yaklaşık 600 personel müdahale ediyor.

BİR İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevlere müdahale eden bir orman işçisi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen işçinin tedavisi sürüyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgede 150 arazöz, iş makinesi ve müdahale aracı ile yaklaşık 600 personel görev yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek vererek bölgeye aralıksız su taşıyor.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

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