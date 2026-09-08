Antalya Serik\'teki yangında 6 ev kül oldu, ekipler 9 saat sonra alevleri kontrol altına aldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün gece saatlerinde çıkan orman yangını, yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı. 6 evin yanı sıra, tarım arazileri ve seralar yangından etkilendi. Yangın bölgesinden tahliye edilen vatandaşlar sabah bölgeye geldiklerinde yanan evlerini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi'nin Yemişlitahta, Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde dün saat 23.30 sıralarında eş zamanlı orman yangınları çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bölgesine çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, iş makinesi ve personel sevk edildi. Yangın, Sarıabalı'nın yanı sıra Deniztepesi Mahallesi'ne de kısmen sirayet etti. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgedeki riskli noktalarda vatandaşlar tahliye edildi. İlk belirlemelere göre Sarıabalı'da alevlerin ortasında kalan 1'i boş 6 ev yandı. Çok sayıda plastik sera ve tarım arazisi de yangından etkilendi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Kara ekipleri gece boyu alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdü. Yer yer kuvvetlenen rüzgar ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi. Aralıksız yürütülen yoğun müdahaleler sonucu yangın saat 08.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yer yer farklı noktalardan küçük çapta alevlenen yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da söndürülen noktalardaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle bölgeden tahliye edilen vatandaşlar ise sabah saatlerinde döndüklerinde gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Evlerinin yanı sıra içerideki eşyaları, bahçelerindeki ağaçlar, tarım arazileri ve kullandıkları tarım makinelerinin tamamen yandığını gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

'ABLAM İÇERİDEYDİ, KUCAKLADIM ÇIKARDIM'

Evleri yangın bölgesinde kalan 3'ü de engelli olduğu öğrenilen İbrahim ve Hatice Karaca çifti ile kızları Kiraz Karaca, yakınları tarafından son anda tahliye edilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Babası, annesi ve kız kardeşini yangından kurtaran Süleyman Karaca, çocukluğunun da geçtiği ailesinin yanan evini gözyaşlarıyla izledi. Süleyman Karaca, "Annem, babam, ablam vardı burada. Onları kurtardık. Ev yandı tamamen. Yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi. Sağlık durumları iyi. Annemle babam dışarıdaydı. Ablam içerideydi. Onu kucakladım çıkardım. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

'ACIMIZ, ZARARIMIZ BÜYÜK'

Vefat eden babasından kalma evin yandığını gören Kürşat Ateş, "Evimiz, ağaçlarımız yandı. Acımız, zararımız büyük. Ev, etrafındaki ağaçlar komple yandı. Çok büyük kaybımız var" diye konuştu.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Yangından kendilerini zor kurtardıklarını anlatan Mustafa Ateş de, "Ateş başka yere sıçrayacak diye evi yıktırdık dozerlere. Canımızı zor kurtardık. Evimizi, bağımızı korumaya çalıştık. Her taraf yandı. Yanmayan bir yer kalmadı. 10 dönüm zeytin bahçem vardı; 40- 50 dönüm de seramız yandı" dedi.