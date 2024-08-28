Antalya Ticaret Borsası Yöresel Ürünler Fuarı\'na hazırlanıyor

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Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX), 9-13 Ekim'de ziyaretçileri ağırlayacağını bildirdi.

ATB'nin ağustos ayı meclis toplantısı, meclis başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Çandır, buradaki konuşmasında, zorlu bir ekonomik dönemin yaşandığını, sektörlerin birçok açıdan bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Ekonomide yaşanan zorlukların en ağır yükünü tarım sektörünün taşıdığına değinen Çandır, koşullardaki sık değişikliklerin sektörü doğrudan etkilediğini, bu nedenle etkin işleyen piyasa koşullarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Eylül ayında yeni Orta Vadeli Programın (OVP) yayınlanacağını anımsatan Çandır, önceki OVP'nin tarım ile ilgili eksikliklerin ve risklerin ortadan kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Çandır, 2025-2027 dönemini kapsayacak programda, temel amaçlar, istihdam, fiyat istikrarı, kamu maliyesi, afet yönetimi, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ile iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi bölümlerde sektörü destekleyecek gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Kumluca bölgesinin özgün lezzetlerinden "Antalya Topak Kızartması"nın coğrafi işaret aldığını anımsatan Çandır, kentteki coğrafi işaretli ürün sayısının 18'e ulaştığını dile getirdi.

Yöresel Ürünler Fuarı 9 Ekim'de kapılarını açacak

Ayrıca Çandır, ATB öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX), 9-13 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

YÖREX'in sektöre önemli katkılar sağladığını vurgulayan Çandır, şunları kaydetti:

"ATB olarak 16 yıldır yürüttüğümüz Yöresel Ürünler Projesi ve YÖREX ile kırsal kalkınmayı destekliyor, yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri tanıtıyoruz. Küçük üreticiler ve kooperatifler için iş fırsatları yaratarak tarımsal çeşitliliği koruyor ve yerel ekonomilere katkıda bulunuyoruz. Bu yıl, 9-13 Ekim'de düzenleyeceğimiz 13. YÖREX'te, 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?' sloganıyla üreticileri, ticaret erbabını ve ilgili kurumları davet ediyoruz."