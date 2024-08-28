Antalya Ticaret Borsası Yöresel Ürünler Fuarı'na hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Ticaret Borsası Yöresel Ürünler Fuarı'na hazırlanıyor

Antalya Ticaret Borsası Yöresel Ürünler Fuarı\'na hazırlanıyor

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX), 9-13 Ekim'de ziyaretçileri ağırlayacağını bildirdi. Çandır, fuarın tarım sektörüne önemli katkılar sağladığını ve yerel ekonomilere destek olduğunu belirtti.

28.08.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX), 9-13 Ekim'de ziyaretçileri ağırlayacağını bildirdi.

ATB'nin ağustos ayı meclis toplantısı, meclis başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Çandır, buradaki konuşmasında, zorlu bir ekonomik dönemin yaşandığını, sektörlerin birçok açıdan bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Ekonomide yaşanan zorlukların en ağır yükünü tarım sektörünün taşıdığına değinen Çandır, koşullardaki sık değişikliklerin sektörü doğrudan etkilediğini, bu nedenle etkin işleyen piyasa koşullarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Eylül ayında yeni Orta Vadeli Programın (OVP) yayınlanacağını anımsatan Çandır, önceki OVP'nin tarım ile ilgili eksikliklerin ve risklerin ortadan kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Çandır, 2025-2027 dönemini kapsayacak programda, temel amaçlar, istihdam, fiyat istikrarı, kamu maliyesi, afet yönetimi, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ile iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi bölümlerde sektörü destekleyecek gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Kumluca bölgesinin özgün lezzetlerinden "Antalya Topak Kızartması"nın coğrafi işaret aldığını anımsatan Çandır, kentteki coğrafi işaretli ürün sayısının 18'e ulaştığını dile getirdi.

Yöresel Ürünler Fuarı 9 Ekim'de kapılarını açacak

Ayrıca Çandır, ATB öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX), 9-13 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

YÖREX'in sektöre önemli katkılar sağladığını vurgulayan Çandır, şunları kaydetti:

"ATB olarak 16 yıldır yürüttüğümüz Yöresel Ürünler Projesi ve YÖREX ile kırsal kalkınmayı destekliyor, yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri tanıtıyoruz. Küçük üreticiler ve kooperatifler için iş fırsatları yaratarak tarımsal çeşitliliği koruyor ve yerel ekonomilere katkıda bulunuyoruz. Bu yıl, 9-13 Ekim'de düzenleyeceğimiz 13. YÖREX'te, 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?' sloganıyla üreticileri, ticaret erbabını ve ilgili kurumları davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Ali Çandır, Ekonomi, antalya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Ticaret Borsası Yöresel Ürünler Fuarı'na hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
01:08 İtfaiye araçları peş peşe geldi Metris Cezaevi’nde hareketli saatler İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler
00:47 Netanyahu’yu ’’İran’’ korkusu sardı En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor Netanyahu'yu ''İran'' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
23:40 THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:39 Saatler önce ağlayarak yardım istemiş Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu Saatler önce ağlayarak yardım istemiş! Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 18:05:21. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Ticaret Borsası Yöresel Ürünler Fuarı'na hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement