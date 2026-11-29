Antalya Toptancı Hali'nde çıkan yangında, depoda bulunan kedileri kurtarmak için arama kurtarma ekipleri de seferber oldu. Baygın halde dışarı çıkarılan kedinin hayatını kaybetmesi, olay yerindekileri gözyaşlarına boğdu.

ALEVLER BİTİŞİKTEKİ DEPOYA SIÇRADI

Yangın, saat 13.00 sıralarında Antalya Toptancı Hali'nde sebzelerin muhafaza edildiği bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki depoya da sıçradı, yoğun duman gökyüzünü kapladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, alevlerin ilk yükseldiği depo kullanılamaz hale geldi.

DEPONUN SACINI KESEREK GİRDİLER

Depoda 2 kedinin bulunduğu bilgisi üzerine Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ekipleri de çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu kedilerden biri baygın halde bulunarak dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen kediyi kurtarmak için ekipler dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaparak oksijen desteği verdi. Ancak kedi kurtarılamadı. O anları izleyen çevredekiler gözyaşı döktü. Diğer kedi ise bulunamadı.

Derneğin üyesi Heval Kal, "İhbar gelir gelmez hemen olay yerine geldik. Kedinin içeride kaldığını öğrendik. Kedinin bulunduğu depo duman dolmuştu. Deponun bir sacını keserek içeri girdik. Kediyi baygın halde bulduk. İlk müdahaleyi yaptık bir süre ama kalbi durmuştu. Veteriner hekim Bünyamin Cömertoğlu kalp masajını dakikalarca yaptı, ama hayata döndüremedik" dedi.

"DÜKKAN UMURUMUZDA DEĞİLDİ"

Kedilerin sahibi Barış Kırmızı, kedileri bir otelden getirdiklerini anlatarak şunları söyledi:

"3 taneydi. Biz iki kediye bakıyorduk. Ailemiz kedileri çok seviyordu. Her gün deponun kapısını açtığımızda yanımıza gelirlerdi. Yangın çıktığını duyduğumuzda kediler için endişelendik, dükkan umurumuzda değildi. Ama bir kedimiz ne yazık ki öldü."

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.