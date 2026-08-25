Antalya, Üç Büyük Kongreye Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Antalya, Üç Büyük Kongreye Ev Sahipliği Yapacak

Antalya, Üç Büyük Kongreye Ev Sahipliği Yapacak
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Antalya, sonbaharda Uzay Kongresi, COP31 ve Asya Tohumculuk Kongresi ile 3 milyar dolar ticaret bekliyor.

ANTALYA, sonbaharda Uzay Kongresi, COP31 ve Asya Tohumculuk Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Etkinliklerin, 3 milyar doların üzerinde ticaret hacmi oluşturması bekleniyor. Vali Hulusi Şahin, bu organizasyonların İran ile ABD-İsrail arasındaki savaş nedeniyle Antalya turizminde yaşanan kayıpları telafi edeceğini söyledi.

Antalya, bu yıl uluslararası üç büyük etkinliğe ev sahipliği yapacak. Vali Hulusi Şahin, 5-9 Ekim'de Uzay Kongresi, 9-20 Kasım'daki COP31'den sonra 1-5 Aralık tarihlerinde Türkiye'de ilk kez Asya Tohumculuk Kongresi'nin Antalya'da düzenleneceğini açıkladı. Vali Şahin, Antalya'da 3 milyar doların üzerinde ticaret hacmi oluşturması beklenen 3 büyük organizasyonla ilgili bilgi verdi.

BELEK'E YENİ DUBLE YOL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında tüm kurumların COP31 hazırlıklarını koordineli sürdürdüğünü belirten Şahin, "İnşaat faaliyetleri son sürat devam ediyor ve belirlenen takvimin önündeler. Gayet iyi çalışıyorlar. Ayrıca şehirde hazırlıklar var. Yine TOKİ marifetiyle Belek bölgesinde yol genişleme çalışması yapıldı. Böylece Belek'in aslında önemli bir problemi olan o yol genişletildi, 18 metreye çıkarıldı. Böylece 2x2 hale geldi. Yine Belek bölgesindeki asfaltlar da yenilendi" dedi.

ŞEHİR HER YÖNÜYLE HAZIRLANIYOR

Kundu bölgesinde de yol yenileme çalışmaları olduğunu ahlatan Vali Şahin, "Büyükşehir Belediyesi yine 3 kilometrelik bir çalışma yapıyor, zamanında bitirilecek inşallah. Böylece şehir her yönüyle hazırlanıyor. İnşallah Antalya, Türkiye'nin ev sahipliğini en güzel şekilde bütün dünyaya gösterecek" diye konuştu.

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK COP'U OLACAK

COP31 etkinliğinin ilk iki gününde devlet başkanları programlarının ağırlıklı olduğunu dile getiren Vali Şahin, "100'e yaklaşacağını düşündüğümüz devlet, hükümet başkanı geleceğini değerlendiriyoruz. Toplam katılım 130 bin civarında söyleniyor. Bunlar delegasyonlar tabii. Ayrıca misafirler de gelecektir. Şehrimizin toplam misafir sayısının bunun da üzerine çıkacağını söyleyebiliriz ki bu, 31'incisi yapılan COP'ların en büyüğü olacak. Tüm zamanların en büyüğü" dedi.

KAYIPLARI TELAFİ EDECEK

Ekim ayındaki Uzay Kongresi ve COP31'in Antalya'ya kazanımlarını değerlendiren Vali Şahin, "2026 yılı; ABD, İran, İsrail çatışmalarından dolayı turizmle uğraşan tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de eksi başladı. O yüzden bizim mayıs-haziran aylarımız beklentilerimizin altındaydı maalesef. Bu organizasyonlar, Antalya'nın sezonunu uzatacak. Antalya turizminin, Türkiye'nin yüzde 44'ü olduğunu unutmayalım. Bu uzayan sezon başta Antalya turizmi olmak üzere ilkbahardaki kayıplarımızı önemli ölçüde telafi edecektir" diye konuştu.

ARALIKTA ASYA ÜLKELERİ GELİYOR

Vali Şahin, Antalya'nın, Türkiye'de ilk defa Asya-Pasifik ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirecek olan Asya Tohum Kongresi'ne ev sahipliği yapacağını söyledi. Bu etkinliğin de hem Antalya hem Türkiye açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Vali Şahin, "Bu yıl Antalya'nın üçüncü büyük etkinliği olacak. Dünya tohumculuk sektöründe Antalya'nın önemli bir yeri var. Özellikle sebze tohumlarında Antalya dünyada söz sahibi bir şehir. Türkiye de çok önemli bir tohum üretim ülkesi. ve tarımsal üretimin gıda güvenliğinin en önemli bileşenlerden bir tanesi tohumdur. Çünkü tohum tedariki işin alfabesinin A harfi. Bu, ekonomik anlamda da çok büyük bir pazar demek. Sektörün tüm temsilcileri, Asya Pasifik Tohum Kongresi için aralık ayında Antalya'da olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Antalya, Ekonomi, Güncel, Çevre, COP31, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya, Üç Büyük Kongreye Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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