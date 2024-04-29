Antalya Valisi Hulusi Şahin ve AGC Üyeleri Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen ile Buluştu - Son Dakika
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Antalya Valisi Hulusi Şahin ve AGC Üyeleri Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen ile Buluştu

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve AGC Üyeleri Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen ile Buluştu

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyeleri, Bavyera eyaleti SPD Milletvekili Arif Taşdelen ile bir araya geldi. Taşdelen, AGC ve Nürnberg Basın Kulübü'nün 20. yılını kutlamak için buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Ayrıca, Almanya'da yaşayan Türklerin dini ihtiyaçlarına yönelik bir teklifte bulundu ve Bavyera Parlamentosu'ndaki AfD'nin yabancılara ve Müslümanlara karşı tutumunu eleştirdi.

29.04.2024 15:25
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Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinin yer aldığı heyet, Bavyera eyaleti Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Arif Taşdelen ile bir araya geldi.

Nürnberg'teki bir Türk restoranındaki buluşmada konuşan Taşdelen, AGC ve Nürnberg Basın Kulübünün kardeşliğinin 20. yılını kutlamak için kentte bulunan Vali Şahin ve Antalyalı gazetecilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Taşdelen, Mardin'den geldiği Almanya'ya 8 yaşında yerleştiğini söyledi.

Önceden ihtiyaç olan Türk öğretmenlere ülkede artık gerek duyulmadığını ancak din görevlisi ihtiyacının sürekli olduğuna dikkati çeken Taşdelen, " Türkiye'den gelen ve Almanya'da yaşayan insanların dini ihtiyaçları var. 'Benim dini ihtiyaçlarım var' diye Almanya'daki din görevlilerinin maaşları Türkiye'dekilerin vergileriyle ödeniyor. Ama Türkiye'dekilerle alakası yok. Parlamentoda da belirttim. Bu sistem eleştiriye açık olabilir. Değiştirelim. Elimizi taşın altına koyalım. Belirli bir bütçe alalım ve imamları kendimiz yetiştirip, maaşlarını kendimiz verelim. Türkiye'deki vergi ödeyen insanların günahları yok. Onları da bir şekil bu külfetten kurtarmış oluruz. Bu teklife de fazla yaklaşmıyorlar. Almanya'da son haftalarda tartışılan bir konu bu." dedi.

Bavyera Parlamentosundaki Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yabancılara, Müslümanlara ve AB'ye karşı bir tavır sergilediğini anlatan Taşdelen, "Bavyera Parlomentosunun koridorlarında 'İslam Bavyera'nın bir parçası değildir' diye afiş astılar. Bu afişleri sonra Müslümanlar ve yabancılar için asacaklar. Geçen hafta Bavyera'daki minarelerin yasaklanmasına yönelik bir kanun tasarısını parlamentoya getirdiler. 5 yıl önce de getirmişler ve kabul edilmemişti. Bavyera'da 7 minare var. Sorun olmayan konuları gündeme getirerek sorun üretmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Türkiye olarak şanslı bir ülke olduklarını aktaran Taşdelen, yurt dışında Türkiye sevdalısı çok sayıda insanın yaşadığını, bu insanların ülkelerine yurt dışı ilişkileri konusunda seve seve yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Buluşmanın sonunda AGC Başkanı İdris Taş, Taşdelen'e hediye takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Valisi Hulusi Şahin ve AGC Üyeleri Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen ile Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Valisi Hulusi Şahin ve AGC Üyeleri Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen ile Buluştu - Son Dakika
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