Antalya Valisi Şahin: Aksu'daki yangının 3'üncü gününde son sıçrama kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya Valisi Şahin: Aksu'daki yangının 3'üncü gününde son sıçrama kontrol altına alındı

Antalya Valisi Şahin: Aksu\'daki yangının 3\'üncü gününde son sıçrama kontrol altına alındı
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu Karaöz'de başlayan yangının 3'üncü gününde son sıçramanın Kepez Kızıllı'da etrafının çevrildiğini ve kısa sürede kontrol altına alınacağını söyledi. Yangında bir vatandaş kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

VALİ ŞAHİN: ALIŞIK OLMADIĞIMIZ KURU BİR HAVA VAR

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Aktif yangının son noktası. Burası aslında yoktu. Bugün öğleden önce bir sıçrama yaptı ve birden alevlendi. Burada aslında şehrin genelinde olmayan bir rüzgar var. Bu rüzgarın da etkisiyle, zaten şehrimizde birkaç gündür alışık olmadığımız derecede kuru bir hava var, bir miktar da rüzgar olduğu zaman bu zaten yangına çok müsait bir ortam oluşturuyor. Bunun etkisini de zaten çok sayıda yangınla gördük" dedi.

'YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ'

Vali Şahin, yangına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Serik'te yangınımız oldu, kısa sürede onu çözdük. Daha sonra Kumluca'da yine önemli bir yangın oldu. Şu anda kontrol altında, söndürüldü diyebiliriz Kumluca'ya. Çok büyük bir yangın da Aksu'da, Karaöz Mahallesi'nde başladı. Bugün 3'üncü gününe giren bir yangın. Ekiplerimiz cansiperane bir şekilde çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar. Şu anda hem Karaöz Mahallesi'nde hem daha sonra sirayet ettiği Yeşilkaraman Mahallesi'nde bir tehlike kalmadı. O bölgedeki tüm yanan noktalar söndürüldü, kontrol altına alındı. Fakat bu son sirayet, Kepez ilçemize bağlı içinde bulunduğumuz Kızıllı Mahallesi'nde devam ediyor. Ona da müdahale hem havadan hem karadan devam ediyor ve etrafı çevrildi. Dumanların renginden de anladığınız gibi şu anda iyice enerjisi düşürüldü. Kısa zaman içerisinde kontrol altına alınacağını değerlendiriyoruz."

'VATANDAŞIMIZ KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ'

Yangının çıkış nedeniyle ilgili bir şey söylemenin henüz erken olduğunu dile getiren Şahin, "Ama jandarma ekiplerimiz çalışıyor. Her bir yangın, bir adli olaydır. Dolayısıyla hepsi tek tek incelenir ve sonucu mutlaka bağlanır. Bu da o şekilde değerlendirilecek. Eğer bir ihmal ya da bir kasıt söz konusuysa mutlaka failler, sorumlular yakalanıp adalete teslim edilecektir. Kuzeyden güneye poyraz, birden tersine dönüyor. Bu da bazı kor olan yerleri tekrar alevlendiriyor. En büyük sorunumuz bu zaten, o yüzden uzuyor. O yüzden de gün ışığını en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. İnşallah bu akşam korktuğumuz olmayacak. Bir vatandaşımızın vefatından da bahsedeyim. Vatandaşımız kalp krizinden vefat etti. Bunu yangına bağlamak doğru değil. Vatandaşımızın vefatı hepimizi çok üzdü çünkü çok cansiperane bir şekilde yardım ediyordu bize. Ama maalesef kaybettik. Başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Valisi Şahin: Aksu'daki yangının 3'üncü gününde son sıçrama kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Valisi Şahin: Aksu'daki yangının 3'üncü gününde son sıçrama kontrol altına alındı - Son Dakika
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