Antalya ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Antalya ve Muğla\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş suçlarına yönelik çalışma yaparak 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonucunda 17 kadın fuhşadan kurtarıldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

14.05.2024 18:39
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Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bodrum ilçesinde "fuhuş, fuhşa aracılık, yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Antalya ve Muğla'da belirlenen 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 17 kadın kurtarıldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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