Antalya ve Muğla'da Yoğun Güneşli Plaj Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya ve Muğla'da Yoğun Güneşli Plaj Keyfi

Antalya ve Muğla\'da Yoğun Güneşli Plaj Keyfi

Güneşli havayı değerlendiren tatilciler, Antalya ve Muğla sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

06.05.2025 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya ve Muğla'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'da hava 22, deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 83'e ulaştı.

Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillerde vakit geçirdi. Kent sakinleri ve turistlerden bazıları Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, su sporları yaptı. Bazıları da plajlarda güneşlendi.

Bazı tatilciler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okurken, bazıları bisiklet sürdü, bazıları da parklarda zaman geçirdi.

Çok sayıda genç, kayalıklardan denize atlayarak eğlendi, adrenalin tutkunları ise yamaç paraşütüyle deniz üzerinde uçmayı tercih etti.

Sahildekilerden Mustafa Ceylan, kentte çok güzel havanın hakim olduğunu söyledi.

Çocuğuyla açık havada vakit geçirmek için deniz kenarına geldiğini belirten Ceylan, "Hava çok güzel. O nedenle çocuğumu dışarı çıkarıp gezdirmek istedim. Deniz ve güzel havadan nasiplensin istedim. Antalya'nın havası çok güzel. Antalya'ya yaz geldi, insanlar şimdiden denize girmeye başladı." dedi.

Konya'dan tatil için kente gelen Hülya Şengül ise havanın oldukça güzel olduğunu, Antalya'yı ve denizini çok sevdiğini dile getirdi.

Muğla

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı da 22 derece ölçüldü.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler plajlarda güneşlendi, denize girdi, su sporları merkezlerinde denizin keyfini çıkardı.

Turistler Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Kız Kumu plajlarında şezlonglarda güneşlenirken, zaman zaman denize girdi. Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle keyif yaşadı.

Bodrum ilçesinde de sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Kumbahçe başta olmak üzere Paşatarlası, Gümbet, Ortakent ve Torba gibi sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler sahilde sıcak havada denize girmeyi tercih ederken, bazıları da kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Bodrum açıklarında teknelerde de yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Fethiye ilçesinde ise vatandaşlar ve yabancı turistler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuşbakışı izledi.

Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde de tatilciler, plajlarda güneşli havanın ve denizin tadını çıkardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, antalya, Güneşli, Turizm, Güncel, Tatil, Muğla, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya ve Muğla'da Yoğun Güneşli Plaj Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Yok böyle kavga Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi
U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı Polis sahaya indi U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi
İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze’de yerleşim bölgesini havaya uçurdu İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu
Galatasaray’dan Osimhen’e özel görülmemiş drone gösterisi şovu Galatasaray'dan Osimhen'e özel görülmemiş drone gösterisi şovu
Altın mı gümüş mü ABD’li banka yatırımcılar için tercihini yaptı Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı
Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu
Microsoft, Skype’ı kullanımdan kaldırdı Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 14:43:11. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya ve Muğla'da Yoğun Güneşli Plaj Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.