Antalya\'ya 225 Yeni Araç Tahsis Edildi

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ANTALYA'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın kullanımı için tahsis edilen 225 aracın teslim töreni yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 225 aracın göreve başlaması nedeniyle Kepez ilçesindeki Dokuma Park yanındaki alanda tören düzenlendi. Törene Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, hayırseverlerin destekleriyle araçların alındığını söyledi. Şahin, "Araçlar tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalyamızda da emniyet teşkilatımızda, jandarma teşkilatımıza güç katacaktır. Araçlarımızın hepsi resmi görevlerde ekip araçları, devriye araçları, trafik araçları olarak kullanılacak. Antalya çok güvenli bir şehir. Güvenlik güçlerimiz büyük fedakarlıklarla ve çok kahramanca bir şekilde çalışarak Antalya'nın bu güzel şehrin huzurunu, emniyetini, güvenliğini sağlıyor. Rakamlar netleşiyor ancak bu yıl 17 milyonun üzerinde turist, yerli misafirlerimizle beraber 25 milyonu geçeceğiz. Bu rakamlarla yaşanacak olaylara zamanında müdahale edilmesi çok önemli. İşte bu araçlar bu işe yarayacak. Daha etkin bir kolluk hizmeti, daha efektif bir kolluk hizmeti sunacak ve vatandaşımızın hizmetine daha hızlı bir şekilde ulaşacaklar" dedi.

'EKİPLERİMİZ DAHA GÜÇLÜ, DAHA GÜVENİLİR OLACAK'

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, "Bu yeni araçlar teşkilatımızın gücüne güç katacak, teknik açıdan, daha donanımlı hale gelmemizi sağlayacaktır. Yeni araçlarımız ile görev etkinliğimiz daha da artacak. Suç ve suçlularla mücadelemizde ise gücümüze güç katacaktır. Suçluları yakalayıp adalete teslim etme kapasitesini yükselteceğine inancım tamdır. Ekiplerimiz daha güçlü, daha görünür ve daha etkin olacak vatandaşlarımızın yanında, yakınında ve hizmetinde olacaktır" diye konuştu.

'OPERASYON KAPASİTEMİZ ARTACAK'

Daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla ekonomik ömrünü tamamlayan araçların yenilendiğini söyleyen İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, "Yeni araçlarla operasyon kapasitemiz önemli ölçüde artacak. 145 aracımız birimlerimizin emrinde, vatandaşımızın hizmetinde olacaktır. Polisimizi daha görünür kılmak son teknolojiyi barındıran araçlarımızla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma amacımıza bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Bu araçlar asayiş, trafik, terör ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere güvenlik faaliyetlerimizin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak" dedi.

EKİM AYINDA 11 BİN OLAY MEYDANA GELDİ

Diğer yandan törende Vali Şahin, Ekim Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nı da gerçekleştirdi. Ekim ayında il genelinde 11 bin 530 olay meydana geldiğini, bu olayların yüzde 95,1'inin aydınlatıldığını söyleyen Şahin, "İl genelinde toplam 1 milyon 602 bin 426 kişi, 1 milyon 194 bin 115 araç sorgulanmıştır. Terör operasyonlarında yakalanan 71 şüpheliden 12'si tutuklandı. 10 Organize Suçlar, 141 Kaçakçılık Suçları, 86 Mali Suçlar ve Aklama Suçları, 4 Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar olmak üzere toplam 241 operasyon gerçekleştirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda da 1176 operasyon gerçekleştirilirken, bu operasyonlarda 71,4 kilogram skunk, 24,7 kilogram esrar, 20,8 kilogram metamfetamin, 4,5 kilogram eroin, 66 bin 694 ectasy hap ele geçirildi" dedi.

'94 BİN 822 YABANCI İKAMET EDİYOR'

İl genelinde 2 bin 552 trafik kazası yaşandığını söyleyen Şahin, "Yapılan sorgulamalarda 311 Suriyelinin ikametine kayıtlı olduğu illere dönmeleri amacıyla tebligat yapılmış, kayıtsız 103 Suriye uyruklu şahıs geçici barınma merkezlerine sevk edilmiş, 82 farklı uyruklarda yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde 94 bin 822 yabancı uyruklu şahıs oturma izinli olarak ikamet etmektedir. Bunlardan 30 bin 174'ü Rusya Federasyonu, 19 bin 5'i Kazakistan, 14 bin 887'si Ukrayna, 9 bin 536'sı Kırgızistan, 6 bin 318'si Almanya, 348'i Filistin, 126'sı İsrail vatandaşlarıdır" dedi.

Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,