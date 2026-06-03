Antalya'ya 5 Ayda 3,5 Milyon Turist Geldi - Son Dakika
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Antalya'ya 5 Ayda 3,5 Milyon Turist Geldi

Antalya\'ya 5 Ayda 3,5 Milyon Turist Geldi
03.06.2026 10:15
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Bu yıl 18 milyon turist hedefleyen Antalya, 5 ayda 3,5 milyon yolcu ağırladı, en çok Almanya'dan geldi.

BU yıl 18 milyon turist hedeflenen Antalya'ya, 5 ayda yurt dışından hava yoluyla gelen yolcu sayısı 3 milyon 512 bin 636 oldu. Havalimanı dış hat gelen yolcu sayısında ilk sırada Almanya, ardından Rusya ve İngiltere yer aldı.

Antalya, bu yıl 18 milyon turisti ağırlamayı hedefleyerek sezona başladı. Ramazan ve Kurban bayramlarında, yerli turist hareketliliği, turizmcinin yüzünü güldürdü. Yaz döneminin başlamasıyla dış hatlar terminalinin gidiş ve geliş bölümlerinde dikkat çekici yoğunluk gözlendi. Ocak ayından bu yana başlayan kente girişler hızlanırken, en fazla yolcunun geldiği ay mayıs oldu. Kente hava yoluyla mayıs ayında farklı ülkelerden 1 milyon 689 bin 587 yolcu geldi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre; gelen dış hat yolcu sayısı ocakta 228 bin 700, şubatta 222 bin 518, martta 402 bin 665, nisanda 969 bin 171 olarak kayıtlara geçti. Havalimanı dış hat gelen yolcuların milliyetlerine göre dağılımında ilk sırada Almanya yer aldı. Ocak- mayıs döneminde Almanya'dan 863 bin 748 turist Antalya'ya geldi. Almanya'nın ardından sırasıyla 710 bin 726 yolcu ile Rusya, 422 bin 295 turist ile İngiltere, 229 bin 765 yolcu ile Polonya yer aldı.

MİLLETLERE GÖRE DAĞILIM

Dış hat gelen yolcuların milliyetlerine göre dağılımında diğer ülkeler şöyle: "Hollanda'dan 151 bin 946, Ukrayna 78 bin 574, Litvanya 63 bin 831, Kazakistan 59 bin 436, Belçika 46 bin 691, Romanya 35 bin 878, Danimarka 34 bin 551, Fransa 34 bin 39, İsviçre 33 bin 58, Belarus 27 bin 617, Avusturya 26 bin 909, İsveç 26 bin 380, Çekya 24 bin 482, Norveç 17 bin 395, Moldova 15 bin 488, Macaristan 14 bin 236, Finlandiya 11 bin 253, Slovakya 10 bin 275, Özbekistan 10 bin 246, İtalya 7 bin 405, Ürdün 4 bin 909, Irak 4 bin 8, İran 3 bin 987, Slovenya 2 bin 972, Hırvatistan 2 bin 616, İsrail 1586." Dış hat gelen yolcu sayısı geçen yılın ocak-mayıs döneminde 3 milyon 832 bin 462 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre dış hat gelen yolcu sayısı, bu yıl yüzde 8 azaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'ya 5 Ayda 3,5 Milyon Turist Geldi - Son Dakika

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