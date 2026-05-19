Antalya'da eski belediye başkanı deveden düştü
Antalya'da eski belediye başkanı deveden düştü

19.05.2026 15:44
Antalya’da düzenlenen 1. Varsak Kirmeç Festivali’nde eski Varsak Belediye Başkanı Hüseyin Ayanoğlu, deve üzerinde konuşma yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. O anlarda hızlı davranan damadı Osman Kozanoğlu’nun Ayanoğlu’nu havada yakalaması olası bir faciayı önlerken, yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen 1. Varsak Kirmeç Festivali’nde ilginç ve korku dolu anlar yaşandı. Etkinlik sırasında deve üzerine çıkan eski Belediye Başkanı Hüseyin Ayanoğlu, katılımcılara konuşma yapmak istedi.

DEVEDEN DÜŞTÜ

Deve üzerinde ayakta konuşmaya çalışan Ayanoğlu, bir anda dengesini kaybederek sendelemeye başladı. Ayanoğlu daha sonra dengesini toparlayamayarak yere düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, düşen eski başkana ilk müdahale damadı Osman Kozanoğlu’ndan geldi.

DAMADI HAVADA YAKALADI

Ayanoğlu’nun düşeceğini fark eden Osman Kozanoğlu, saniyeler içinde harekete geçerek eski başkanı havada yakaladı. Olası bir yaralanmanın önüne geçen müdahale çevredeki vatandaşlardan alkış aldı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Festival alanında yaşanan panik dolu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte olay sosyal medyada da gündem oldu.

