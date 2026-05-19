Antalya'da eski belediye başkanı deveden düştü

Antalya’nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen 1. Varsak Kirmeç Festivali’nde ilginç ve korku dolu anlar yaşandı. Etkinlik sırasında deve üzerine çıkan eski Belediye Başkanı Hüseyin Ayanoğlu, katılımcılara konuşma yapmak istedi.
Deve üzerinde ayakta konuşmaya çalışan Ayanoğlu, bir anda dengesini kaybederek sendelemeye başladı. Ayanoğlu daha sonra dengesini toparlayamayarak yere düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, düşen eski başkana ilk müdahale damadı Osman Kozanoğlu’ndan geldi.
Ayanoğlu’nun düşeceğini fark eden Osman Kozanoğlu, saniyeler içinde harekete geçerek eski başkanı havada yakaladı. Olası bir yaralanmanın önüne geçen müdahale çevredeki vatandaşlardan alkış aldı.
Festival alanında yaşanan panik dolu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte olay sosyal medyada da gündem oldu.
