Nurcan Şimşek Malezya'da Eserlerini Sergiledi - Son Dakika
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Nurcan Şimşek Malezya'da Eserlerini Sergiledi

Nurcan Şimşek Malezya\'da Eserlerini Sergiledi

Antalyalı sanatçı Nurcan Şimşek, Malezya'da düzenlenen 'Worlds Of Wonder' uluslararası sanat sergisinde eserlerini sergiledi. Sergiye Türkiye'den 81 sanatçı katıldı ve 250 eser sergilendi. Nurcan Şimşek'in Türk ve Malezya kültürel motiflerini kullandığı tabloları büyük ilgi gördü.

10.09.2024 15:46
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Antalyalı sanatçı Nurcan Şimşek, Malezya'da düzenlenen "Worlds Of Wonder" uluslararası sanat sergisinde eserlerini sergiledi.

Malezya'nın İpoh kentinde bulunan Perak Kültür Merkezi'nde organize edilen sergi, Hong Kong, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Pakistan, Tayland, Türkiye ve Vietnam'dan 81 sanatçının katılımıyla gerçekleşti.

Küratörlüğünü Asya Uluslararası Sanat Akışı (AIAS) Başkanı Abu Jalal Sarimon'un üstlendiği sergide, 250 eser sergilendi.

AIAS davetiyle sergiye, Türkiye'den Antalyalı sanatçı ve sanat eğitmeni Nurcan Şimşek katıldı.

Sergiye geleneksel Türk kıyafetleriyle katılan Şimşek'in, sergi için özel olarak hazırladığı iki tablo sanatseverlerden ilgi gördü.

Sergiye, Malezya kraliyet ailesinden Raja Puan Muda Perak Tunku Soraya Halim de onur konuğu olarak katıldı.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, davet üzerine katıldığı sergi için özenle hazırlandığını anlattı.

Tablolarında Türk ve Malezya kültürel motifleri ile sembollerine yer verdiğini belirten Şimşek, sergide eserleriyle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmekten dolayı onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Şimşek ayrıca, sergi kapsamında bölgedeki Victoria Köprüsü'nde düzenlenen canlı resim etkinliğinde de ikincilik ödülü almanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nurcan Şimşek Malezya'da Eserlerini Sergiledi - Son Dakika

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