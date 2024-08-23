Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne Silahlı Saldırı

Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali\'ne Silahlı Saldırı

Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne dün sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Lokale 16 kurşun isabet etti. Dernek yönetimi, saldırıyı kınadı ve faillerin adalet önüne çıkarılması için mücadele edeceklerini belirtti.

23.08.2024 13:17
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07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne, dün sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Lokale 16 kurşun isabet etti. Dernek yönetimi, sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile saldırıyı kınadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde meydana geldi. Antalyaspor Stadyumu yanında bulunan 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne, dün saat 03.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sırasında lokalde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde dernek lokaline gelen dernek görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, dernek lokaline 16 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

DERNEK YÖNETİMİNDEN TEPKİ

Dernek yönetiminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırı kınandı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bu korkakça eylemi gerçekleştirenlerin, kendilerini cesur sanan, aklı başında olmayan birkaç çoluk çocuktan ibaret olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ellerine silah alarak güç sahibi olduklarını sanan bu zavallılar, ne yazık ki sadece acizliklerini gözler önüne sermişlerdir. Bu tür çirkin saldırılar, Antalyaspor taraftarlarının birliğini bozmaya yetmez. Aksine, bizi daha da güçlendirecek, daha da kenetleyecektir. Dün gece yaşanan bu alçakça saldırıya karşılık olarak şunu açıkça ifade etmek isteriz. Biz, her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi bilen, yeri geldiğinde en sert şekilde cevap vermekten çekinmeyen bir camiayız. Eğer bu zavallı çoluk çocuklar, Antalyaspor taraftarlarını bölmeye veya korkutmaya çalıştıklarını sanıyorlarsa, çok yanıldıklarını yakında görecekler. Derneğimize yapılan bu saldırıya sessiz kalmamız mümkün değildir. Faillerin adalet önüne çıkarılması için elimizden geleni yapacak, bu olayın hesabını soracağız. Antalyaspor taraftarları olarak birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Sporu kirleten, taraftar kültürüne zarar veren bu tür çoluk çocukların peşini bırakmayacağız. Onların arkasına saklandığı karanlık kişilerle de mücadele etmeye hazırız. Antalyaspor camiası olarak, her zaman birlik içinde olacağız ve hiçbir güç bizi yıkamayacak. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenler de şunu bilsin ki, yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödeyecekler."

Kaynak: DHA

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