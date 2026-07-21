Anthropic'in 1,5 Milyar Dolarlık Telif Hakkı Uzlaşması Onaylandı - Son Dakika
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Anthropic'in 1,5 Milyar Dolarlık Telif Hakkı Uzlaşması Onaylandı

21.07.2026 18:11
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ABD'de yargıç, Anthropic'in telif hakkı ihlali davasında 1,5 milyar dolarlık uzlaşmayı onayladı.

NEW ABD'de federal bir yargıç, yapay zeka araştırma şirketi Anthropic'in telif hakkı ihlali davasında vardığı 1,5 milyar dolarlık uzlaşmayı nihai olarak onayladığını açıkladı.

ABD Bölge Yargıcı Araceli Martinez-Olguin, tazminat miktarının çok düşük olduğunu savunan bazı yazarların itirazlarını reddederek, Anthropic'in, kitaplarını kullandığı yazar ve yayıncılara 1,5 milyar dolar ödemesi gerektiğine nihai olarak hükmetti.

Toplamda 500 bin eseri kapsayan uzlaşma, yasal ücretler ile diğer masraflar düşülmeden önce her bir eser için 3 bin dolar ödenmesini öngörürken, ödemeler, yazar, yayıncı ve diğer telif hakkı sahipleri arasında paylaştırılabilecek.

Anthropic uzlaşmayı memnuniyetle karşılarken, davacıların avukatı Justin Nelson, "bunu tarihteki en büyük, kamuoyuna açıklanmış telif hakkı tazminatı" olarak nitelendirdi.

Dava, Anthropic'i Claude yapay zeka modellerini geliştirirken kitapların onayı alınmamış kopyalarını kullanmakla suçlayan yazarlar Charles Graeber, Andrea Bartz ve Kirk Wallace Johnson tarafından 2024'te açılmıştı.

O dönem (Haziran 2025'te) davaya bakan Yargıç William Alsup, yapay zeka modellerinin kitaplar üzerinde eğitilmesinin "adil kullanım" kapsamına girebileceğine hükmetmiş ancak Alsup, Anthropic'in korsan web sitelerinden indirilen milyonlarca kitabı depolamasının bu ilke kapsamında korunmadığına karar vermişti.

Söz konusu dava, OpenAI, Meta ve Google gibi şirketlere karşı, telif hakkıyla korunan materyalleri kullanmaları nedeniyle açılan ve ABD'de bir dalga halinde gelen davalar arasındaki ilk büyük uzlaşma olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Finans, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anthropic'in 1,5 Milyar Dolarlık Telif Hakkı Uzlaşması Onaylandı - Son Dakika

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