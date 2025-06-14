Antik Döşeme Yolu Ziyaretçileri Tarihe Yolculuk Ettiriyor - Son Dakika
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Antik Döşeme Yolu Ziyaretçileri Tarihe Yolculuk Ettiriyor

14.06.2025 11:18
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Antalya'daki tarihi döşeme yolu, antik dönemlerin izlerini taşıyarak doğaseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Antalya'da antik dönemde Pisidya'yı Pamfilya Bölgesi'ne bağlayan tarihi döşeme yol, ziyaretçilerini tarihin derinliklerinde yolculuğa çıkarıyor.

İsmini verdiği Döşemealtı ilçesinde bulunan antik yol günümüzde de kullanılan Toros Dağları'ndaki Çubuk Beli'ne paralel şekilde uzuyor.

Dağbeli ile Kovanlık Mahallesi arasında bulunan tarihi döşeme yol, antik dönemlerde Pisidya ile Pamfilya bölgelerini birbirine bağlayan en önemli ulaşım güzergahı arasında yer aldı.

Çevresinde tarihi yapıların da bulunduğu, yüzeyi 4 metre genişliğinde taş döşeli antik döşeme yolu, yüzlerce yıl iki bölgenin en önemli ticaret güzergahı olmasının yanı sıra Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri ile son 50 yıla kadar Yörüklerin göç yolu olma özelliğini taşıdı.

Tarihi yolda lahitler, sütunlar ve yazıtlar bulunuyor

Kentte son yıllarda tanıtımlarla yeniden popüler hale gelen yol, Antalyalılar ve turistler tarafından yürüyüş rotası olarak kullanılıyor.

Tarihi ve kültürel geziyi bir arada yaşamak isteyenleri, adeta zamanda yolculuğa çıkartan antik döşeme yola doğaseverler ilgi gösteriyor.

Bölgeye gelen Antalyalılar ve turistler, yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki yolu yürürken lahitler, sarnıçlar, tarihi yapılar, sütunlar ve yazıtları da görme şansı buluyor.

Doğaseverler, antik yolu yürürken bölgedeki doğal obrukları, bölgeye has bitkileri görebiliyor.

Gezginler, yolun Kovanlık Mahallesi tarafında yer alan Roma döneminden kalma, resmi ulaşım güzergahlarının üzerinde kurulu, önemli devlet görevlileri ve rütbeli askerlerin geçici konak olarak kullandığı değerlendirilen yapıları da tanıma fırsatı buluyor.

Antik yol ve çevresindeki obruk ve tarihi yapılardan oluşan güzel manzara dron ile görüntülendi.

"Yörükler de yıllarca bu yoldan göç etti"

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, AA muhabirine, yolun milattan önce 1. yüzyıla tarihlendirildiğini belirtti.

Döşeme yolun Pisidya uygarlığının denize ulaşma yolu olarak yapıldığını kaydeden Dal, şunları söyledi:

"Yol 'Kral yolu', 'İmparatorluk yolu', 'Büyük İskender Yolu' gibi adlarla anılsa da genel olarak 'döşeme yol' olarak biliniyor. Döşeme yolun altındaki platoya da 'döşemealtı' deniliyor. İlçemizin adı buradan geliyor. Yüzlerce yıl geçmesine rağmen halen doğal güzelliğini koruyan bir yol. Gerek Antalyalılar, gerekse turistler tarafından trekking ve tarihi özelliklerini öğrenme amaçlı kullanılıyor."

Yolun Döşemealtı ve Antalya için önemli bir zenginlik olduğunu vurgulayan Dal, "Yörükler de yıllarca bu yoldan göç etti. Yol, bu anlamda da önemli anıları barındırıyor. Burada yürüyenler, tarihin ve kültürümüzün izlerini hem de doğal güzellikleri görüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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