Antik Medeniyetler Sergisi Şanghay'da Başladı - Son Dakika
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Antik Medeniyetler Sergisi Şanghay'da Başladı

Antik Medeniyetler Sergisi Şanghay\'da Başladı
10.07.2026 15:26
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Amerika Kıtası'nın antik medeniyetlerine ait 1.129 eser, Şanghay'da 14 Kasım 2027'ye kadar sergilenecek.

SHANGHAİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Ağacının Tepesinde: Amerika Kıtası'nın Antik Medeniyetleri sergisi, perşembe günü Çin'in Shanghai kentinde başladı.

Meksika, Peru ve Çin'in kültür kurumlarından bir araya getirilen 1.129 eserin sergilendiği etkinlik, 14 Kasım 2027 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: Xinhua

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