Antik Medeniyetler Sergisi Şanghay\'da Başladı

SHANGHAİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Ağacının Tepesinde: Amerika Kıtası'nın Antik Medeniyetleri sergisi, perşembe günü Çin'in Shanghai kentinde başladı.

Meksika, Peru ve Çin'in kültür kurumlarından bir araya getirilen 1.129 eserin sergilendiği etkinlik, 14 Kasım 2027 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.