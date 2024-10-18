AP, İsrail ile Ticaretin Yasaklanmasını Talep Ediyor - Son Dakika
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AP, İsrail ile Ticaretin Yasaklanmasını Talep Ediyor

Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekilleri, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklamak için AB Komisyonuna önerge gönderdiler.

18.10.2024 12:18
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Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) bazı milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ticari faaliyetlerin yasaklanmasını talep etti.

Slovenyalı AP milletvekili Matjaz Nemec, X hesabından, farklı siyasi gruplara mensup 30 milletvekilinin AB Komisyonuna, İsraillilerin gasbettiği yerlerle ticari faaliyetlerin yasaklanıp yasaklanmayacağını ilişkin soru önergesi gönderdiklerini bildirdi.

Nemec, işgal edilen bölgelerdeki İsraillilerle ticaretin devam etmesi halinde bu durumun "İsrail işgalinin sürdürülmesine doğrudan yardım ve uluslararası hukukun ihlali" olacağını belirterek harekete geçilmesini talep etti.

Paylaştığı soru önergesinde tüm AB üyelerinin İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşimlerin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu ve "iki devletli çözümün" önünde engel teşkil ettiği konusunda mutabık olduğu anımsatıldı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), "Ülkelerin işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail ile ticari ve ekonomik ilişkiye girmekten kaçınma yükümlülüğü bulunduğu" yönündeki kararının hatırlatıldığı önergede, AB'nin ticari ilişkilerini sürdürerek uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği vurgulandı.

Önergede, "AB Komisyonu uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyacak ve yasa dışı İsrail yerleşimleriyle yapılan tüm ticareti derhal yasaklayacak mı?" sorusu yer aldı.

İspanya ve İrlanda, Ortaklık Anlaşmasının gözden geçirilmesini istemişti

İspanya ve İrlanda, 14 Şubat'ta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup göndererek AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nda öngörülen insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilip edilmediğinin "acilen gözden geçirilmesini" talep etmişti.

Haziran 2000'de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyor.

AB ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 2022'de 46,8 milyar avro düzeyine ulaştı ve AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı haline geldi.

İspanyol ve İrlandalı liderin de atıfta bulunduğu anlaşmanın ikinci maddesi İsrail'in insan hakları ve demokratik ilkelere saygı duymasını gerektiriyor.

Kaynak: AA

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